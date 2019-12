Škoda, že už neuslyším Václava Havla

Přiznávám, že mně opravdu chybí Václav Havel. Jeho slova stará třicet let by měla být vytesána do kamene. Dodnes se jimi řídíme a máme se tak jako málokdo na celém světě. Je nejlepší doba ze všech dob, co jsme kdy žili a co žily i generace před námi. Všechno patří nám všem a svobodně o tom můžeme rozhodovat. Nejsme v žádném paktu a ani nezaměstnaní, čímž národ strašili komunisti, už nejsou. Mladí si váží starých a pěkně uctivě je pouštějí sednout v dopravních prostředcích. Všichni jsme si rovni a ti ještě rovnější jsou si rovni také. Zdraví nezná rozdílů a ve školách studenti dostávají stipendia. Voda je skoro zadarmo a odvoz odpadků platí komunál. Mateřských škol je dost, stejně jako jeslí. Důchody se rovnají těm německým a platy skoro také. Země není devastovaná a kvete. Na polích je dost obilí a ve stájích dost krav, aby uživily nás všechny. Máme přátele, kteří nás nikdy neopustí, jsme Evropané, a ne Češi, jak si někteří čecháčkové myslí. A církev, tedy ta katolická? Dostala všechno, dokonce i to, co jí nikdy nepatřilo. I kamarádi zpoza hranic si přišli na své a nyní naše fabriky, pokud nebyly zrušeny, vydělávají na cizí držitele našich akcií. Nezapomněl jsem na něco?

Asi ano. Už nemusíme zajišťovat cestovní doložku, ale rovnou se vydat kterýmkoli směrem, pořadníky na auta nejsou, ale zato demokracie nám umožnila – tedy některým – šikanu nejen ve školách, ale překvapivě ve slušně placené mladoboleslavské škodovce. Můžeme beztrestně převyprávět historii a dokonce stavět či rušit pomníky minulosti, tedy ne Jany Nepomucké a třeba císaře Františky. A migranti v rámci teorie lidských práv k nám mohou proudit i se svou netolerantní kulturou, ale my… my jsme přece i k tomu tolerantní. Na ty se tedy sáhnout nesmí a svět konečně ví, jak jsme tolerantní k jiným názorům a jinému přístupu k světu. Nepodřizujeme se nikomu, tedy zvláště Rusku a Číně, ale děláme to, co chtějí naši kamarádi a společně s nimi pacifikujeme svět. Pardon – přivážíme tam svobodu a demokracii.

Pamatujete? O tom všem hovoříval Václava Havel v Hovorech z Lán a sliboval ještě víc, než jsem vyjmenoval v posledních větách. Proto si zaslouží věnce a květy na hrobu, které pravidelně několikrát za rok přinesou jeho příznivci. I demokracie je trochu jiná, než byla před Listopadem a dokonce i v prvních poválečných letech. Vítěz nejen bere vše, viz senátní křesla, ale když s ním někdo nesouhlasí, svolá do ulic demonstrace plné urážek a vyhrožování. Také premiéra lze nazvat… ne, to na mě nechtějte, abych přečetl vzkazy z poutačů třeba takových Milionu chvilek.

Je třicet let poté. Už nemluví z tribun Václav Havel a neomlouvá se odsunutým Němcům. Mluví jiní, na něž se tehdy nedostalo či byli příliš malí (či ještě nežili), aby kousek moci si přinesli do svých domovů. Jenže kousek? Jaký vlastně? Kousek není nic, ať jde o svobodu, demokracii či rovnost. Rozhoduje ten větší kus, i když třeba jeho současný majitel je z míst daleko od Šumavy a Krušných hor.

Škoda, že už nemohu vědět, co by nám v této souvislosti vzkázal Václav Havel.

Jaroslav KOJZAR