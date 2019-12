Vánoce tisíckrát jinak

Jak vypadají dokonalé Vánoce? Tisíckrát jinak. Co stát, národnost, ale i město či rodina, to jiná tradice, jiné zvyky, jiná »štědrá tajemná síla«. Co všechny ale spojuje, je touha být spolu, v kruhu rodiny, štědrost a touha po klidu a pokoji alespoň jeden kouzelný den.

O tom, jak mají vypadat dokonalé Vánoce, se můžeme tisíckrát denně přesvědčit i v televizi. Každá firma, každá značka má svoji představu o dokonalé podobě svátků. Od tradičních rodinných, přes přátelské a překvapivě pohádkové, až po super multikulti verzi, kterou letos představila jedna módní značka, kde najdete všechny možné národnosti, barvy pleti i sexuální orientace (líbající se pár chlapů z opačného spektra »barev pleti« je pak třešničkou v pointě).

Co mě ale mnohem víc irituje, je zcela běžně vypadající upoutávka na tradiční Vánoce podle České televize. V tomto spotu se sejde rodina u štědrovečerního stolu, aby pak společně šli dát i něco malého k jídlu a na zahřátí bezdomovci, který bydlí poblíž pod mostem.

A co že je podle mě špatně? Bezdomovectví, které podle vidění světa očima České televize je zcela normální, běžné. Je to prakticky legalizace tohoto smutného šedého fleku na dokonalosti kapitalismu a tržního hospodářství. Pohádka o tom, že tak to prostě je a je případně hezké si na tyto lidi jednou za čas vzpomenout a hodit jim nějakou almužnu.

O tom, že tito lidé jsou na ulici celý rok, ne jen o Vánocích, že mnozí z nich se do této role dostali shodou šílených náhod a neschopnosti zorientovat se v tomto dravém světě, který mnohé z nich nemilosrdně semlel a vyplivl na okraj společnosti, o tom se samozřejmě nemluví.

Ale je zde i druhý úhel pohledu. Existují podle mého ještě zoufalejší osudy lidí, kteří se snaží, a přesto si nežijí o moc lépe. Senioři, kteří zůstávají sami, bez příbuzných i dostatečných prostředků. Děti, které nemají přístup k lékům či finance na léčbu. Rodiče samoživitelé či mladé rodiny, kteří jen stěží vyjdou z výplaty do výplaty, ač pracují, seč mohou.

Existuje mnoho lidí, kteří si zaslouží pozornost nejen České televize, ale nás všech. Lidé, kteří třeba ani pomoc nechtějí, protože jim to hrdost nedá, přesto balancují na hranici zoufalství a chudoby. Pokud mají mít Vánoce vyšší smysl, je to podle mého zamyšlení a snaha pomoci právě těm, kteří nejméně prosí. A přesto ji potřebují. Cest k pomoci je mnoho. Chce to jen otevřít oči a srdce. Pomoci můžeme každý, konkrétně, nebo oklikou přes ověřené spolky. Věřte, že svátky budou ještě kouzelnější. Kouzelnější o úsměvy obdarovaných i nás. Tak šťastné a veselé!

Helena KOČOVÁ