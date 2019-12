Film »Maršál Koněv. Ivan v Evropě« (autorka Marina Petuchovová, režie Taťjana Kornějevová).

Česká premiéra nového filmu o Koněvovi

U příležitosti narozenin sovětského vojevůdce a osvoboditele části Československa a Evropy od fašismu a nacismu Ivana Stěpanoviče Koněva (1897-1973) se v kinosále ruského velvyslanectví v Praze konala česká premiéra dokumentárního filmu Maršál Koněv. Ivan v Evropě. Premiéru doprovodila producentka filmu Galina Grigorjevová, vzácným hostem byla Koněvova vnučka Jelena Koněvová.

Film byl natočen ruskou televizní stanicí Rossija 1. Připomíná známé i méně známé události z Koněvova vojenského života. Je známo, že sovětská vojska vedená Koněvem osvobodila nacistický koncentrační tábor Osvětim. Jak vyplynulo z filmu, sám velitel do osvobozeného koncentráku nevstoupil, což zdůvodnil tím, aby po zhlédnutí následků německé brutality nebyl při dalších bojích na německém území veden snahou o pomstu. Své vnučce po válce řekl: Nebojovali jsme proti německému lidu, ale proti německému fašismu.

Méně je známo, že Koněv osvobozoval historická města Lvov, Vratislav či Krakov a že při jejich dobývání přikázal svým jednotkám, aby nepoužívaly těžkou techniku. Šlo mu o maximální uchránění historických budov. Vůbec neznámou kapitolou Koněvových zásluh je záchrana cenných obrazů Drážďanské galerie, které patří ke světovému kulturnímu dědictví. Měly namále, neboť všechny obrazy, včetně Raffaelova obrazu Sixtinská madona, Němci ukryli a zaminovali. Rudá armáda, když ovládla Drážďany, úkryt odhalila a skvosty odminovala. V roce 1955 se všechny obrazy vrátily do drážďanského Zwingeru. Zcela neznámé je Koněvovo úsilí, včetně finančního, o obnovu válečnými událostmi zničené Vídeňské opery. Když byla po rekonstrukci otevřena, nikdo jej však na slavnostní otevření nepozval...

Film byl natáčen v metropolích, které Koněv osvobozoval. Průvodkyněmi jsou Koněvova dcera Natalija a vnučky Anna a Jelena, jež ve filmu putují po předkových stopách. Řada záběrů byla filmaři pořízena také v Praze na Staroměstském náměstí, Olšanských hřbitovech, na náměstí Interbrigády aj. Film je možné zhlédnout na YouTube na https://www.youtube.com/watch?v=ZV7aPr3cIss.

Zcela se eliminují zásluhy

Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij v úvodu premiéry poznamenal, že se v posledním období šíří velké nepravdy o Koněvovi a zcela se eliminují jeho zásluhy o osvobození evropských národů a mír v Evropě. Vyzval, aby povinností poctivých lidí bylo udržovat historickou pravdu a předávat ji mladým, především bojovat proti reinkarnaci fašismu.

Putovní výstava věnovaná začátku druhé světové války. FOTO - autorka

Velmi smutná byla na této své návštěvě Prahy Jelena Koněvová. »Zřejmě vidím sochu mého dědečka na daném místě v Praze naposledy,« svěřila se. Proto také v pondělí, když pokládala květiny u sochy, byly jejich součástí černé stužky speciálně dovezené od Koněvovy dcery a dalších Koněvových blízkých. Jelena Koněvová se pozastavila nad doplňujícími tabulemi u sochy. Maďarské povstání podle ní »nebylo žádné studentské povstání«, její děd zachraňoval Maďarsko před občanskou válkou. V roce 1968, který je mu také vyčítán, přijel maršál do ČSSR setkat se se svými bojovými druhy. »Je vyloučeno, aby zde dělal nějakou rozvědku. Dovedete si představit, že by do ČR, jež je členem NATO, přijel americký generál a prováděl zde zpravodajskou činnost? Proč, když zná každou ulici, každý kout.«

»Proč se zapomíná to hlavní z jeho odkazu? Proč je snaha zaměnit skutečné hrdinství za zrádce? zamyslel se historik Michail Mjagkov. Navzdory současné nepřízni pojímání I. S. Koněva některými kruhy v ČR i v některých dalších zemích Evropy nelze zapomenout na bratrství zpečetěné ve zbrani. Památník I. S. Koněva by měl zůstat tam, kde je, zakončil Mjagkov.

Slavnostní premiéře byli přítomni také ambasadoři Arménie, Běloruska a Kazachstánu, dále první místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, předseda České asociace rusistů Jiří Klapka, předseda ČSBS Jaroslav Vodička, politolog Zdeněk Zbořil, někdejší ministr Jan Mládek ad.

V předsálí byla zahájena výstava na panelech »1939: začátek druhé světové války«, která je koncipována jako putovní a může být umístěna kdekoli, kde o ni bude zájem, jak našemu listu potvrdil kulturní atašé Nikolaj Brjakin.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ