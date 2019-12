Ilustrační FOTO - Haló noviny

Maláčová lavíruje, komu se chce zalíbit především?

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude apelovat na poslance sociální demokracie i premiéra Andreje Babiše (ANO), aby ve Sněmovně podpořili senátní verzi růstu rodičovského příspěvku.

Maláčová to řekla před jednáním vlády. Místopředseda hnutí ANO a předseda Sněmovny Radek Vondráček přitom v neděli řekl, že nepředpokládá, že by koaliční poslanci hlasovali pro senátní návrh. Pokud by tak ČSSD učinila, nebylo by to podle něj v souladu s koaliční smlouvou. Maláčovou se však chystá podpořit sněmovní opozice, nikoli však poslanci KSČM, tolerující koaliční vládu.

Šéf komunistů a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip reagoval jednoznačně. »Buď platí dohody, nebo neplatí,« zdůraznil s tím, že podle něj je sněmovní verze spravedlivější, a hlavně rozpočtově zajištěná. Poslanci KSČM proto podpoří vládní verzi, kterou již dříve schválila Sněmovna. Podle ní by přidáno z 220 na 300 tisíc dostali rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku právě pobírat. Senát však minulý týden novelu vrátil a požaduje, aby se navýšení týkalo i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali.

Místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

»Dochází k obratu na straně ČSSD. Za ten rok se úplně všichni postavili na moji stranu, tzn. celá opozice v Poslanecké sněmovně, celý Senát. Zároveň mám informace od ministerstva financí, že státní rozpočet letos dopadne, co se týká hospodaření, o 30 miliard lépe, než bylo plánováno. To jsou dva dobré důvody pro to, abychom schválili v Poslanecké sněmovně moji původní variantu,« řekla Maláčová. O věci bude dnes ještě diskutovat poslanecký klub ČSSD.

Podle Filipa si tímto postojem ČSSD kompenzuje »neúspěšné vládní angažmá« z předchozí vlády s ANO a KDU-ČSL, ve které nebyla schopná tuto věc vyjednat.

Proč ČSSD nedrží vládní dohody s ANO?

»Rozporuplné změny názorů paní ministryně Maláčové mě nepřekvapují, porušuje i uzavřené dohody, ale to si musí vyřídit na vládní úrovni. Pokud ČSSD nebude prosazovat Sněmovnou schválenou verzi, znamená to nově vzniklé nároky. Je vidět, že paní Maláčová chce být ještě populističtější, než je, a nátlaku rodičů a uskupením, které jsou nyní opravdu značné, což pociťujeme i my, jednoznačně podléhá,« tvrdí místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru, stínová ministryně sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová. Zopakovala, že komunisté nevidí důvod, proč by příspěvek měli dostat i rodiče, kteří už ukončili rodičovskou. »V tuto chvíli se nechováme nespravedlivě a navyšujeme všem, kteří jsou na rodičovské dovolené, a těm, kterým nově vznikne. Nevidíme za tím žádnou nespravedlnost,« zdůraznila pro náš list komunistická poslankyně.

Senátní variantu naopak chtějí podpořit opoziční ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL. Podporu bude mít návrh zřejmě také u Pirátů a SPD.

Vondráček v neděli v ČT řekl, že debatu koalice uzavřela a výsledkem je kompromisní návrh. Nepředpokládá, že by vládní poslanci hlasovali pro senátní verzi. »Je to vládní návrh, věc, na které jsme se dohodli. Zřejmě by takové hlasování nebylo v souladu s koaliční smlouvou,« dodal. Místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) nicméně v ČT poznamenal, že pokud Sněmovna neschválí senátní verzi, budou se podle něj někteří rodiče obracet na Ústavní soud.

Zvýšení rodičovské podle sněmovní verze by mělo příští rok vyjít na 8,6 miliardy. Sněmovna v listopadu rozšiřování okruhu rodin s nárokem na příspěvek odmítla. Pokud by senátní variantu akceptovala, na navýšení by podle senátorky Renaty Chmelové (KDU-ČSL) dosáhla pětina rodin s dětmi do čtyř let, tedy zhruba 70 tisíc. Stát by to přišlo o dalších až 2,6 miliardy korun navíc. Senát podpořil své doplnění téměř jednomyslně, pro byli i zástupci ANO a ČSSD. Počítá s tím, že rodiče dětí mladších čtyř let, kteří dosavadní příspěvek vyčerpali, by mohli příští rok požádat o doplacení navýšeného příspěvku, tedy 80 tisíc korun. Obdobný návrh však při předchozím sněmovním projednávání neuspěl.

Kdyby prošla štědřejší senátní verze, erár by vyplatil 2,6 mld. Kč navíc. Maláčová tvrdí, že s penězi na změnu by neměl být problém, podle jejích informací dopadne hospodaření státu o 30 miliard lépe.

Opozice ODS, lidovci, TOP 09, STAN, SPD a Piráti mají ve Sněmovně dohromady 87 hlasů. S patnácti hlasy ČSSD by to vyšlo na 102 a na prosazení zákona by tak byl dostatek hlasů, i pokud by se proti postavilo ANO a KSČM. Dnes odpoledne by mělo být ve věci jasno.

(ku)