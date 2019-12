Ilustrační foto - wikimedia commons

Zrušení zákona o zákazu dodávek do elektrárny Búšehr poslanci zamítli

KSČM se nepodařilo prosadit návrh zákona na zrušení zákona o zákazu dodávek do íránské jaderné elektrárny Búšehr. Sněmovna tuto předlohu skupiny komunistických poslanců zamítla hlasy 127 poslanců. Proti zamítnutí hlasovalo kromě 14 komunistů také pět Pirátů a jeden zástupce hnutí ANO.

Zamítnout předlohu doporučil sněmovní hospodářský výbor i výbor pro bezpečnost. Návrh na zamítnutí vznesl rovněž Jan Bartošek (KDU-ČSL) a připojili se k němu i poslanci některých jiných stran.

Počet poslanců, kteří hlasovali pro zamítnutí zákona, překvapil předsedu ÚV KSČM, místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa, který je hlavním předkladatelem normy. »Byl jsem přesvědčen o tom, že alespoň v hnutí ANO bude dostatek racionálně přemýšlejících poslanců, kteří nebudou nadhodnocovat zájmy jiných států nad zájmy České republiky, od TOP 09 nebo od ODS jsem očekával argumentaci stylu, co na to řekne Izrael, ale od hnutí ANO jsem to nečekal,« řekl po hlasování našemu listu.

Místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

Přetrvávání zákona o zákazu dodávek z roku 2000 podle něj v současné době představuje spíš symbolický problém, protože elektrárna je dostavěna a zatím není rozhodnuto o jejím rozšíření. »Takže ten zákaz je v podstatě dán na obsolentní normu a myslím si, že íránská strana spíše očekává, že budeme aktivnější vzhledem k tomu, že naši výrobci mají zájem o spolupráci, a to jak ve sklářství, což je tradiční český export do Íránu, ale i v oblasti například vodního hospodářství a v energetice,« dodal Filip. Zajímavá podle něj byla i možnost výroby automobilů. »Žel, německý vlastník Škodovky nám nebyl nakloněn a nerozhodl o výstavbě továrny na montáž těchto vozů,« posteskl si místopředseda Sněmovny.

Závěrečné schvalování předlohy bylo již bez diskuse. V předcházejících čteních však poslanci především z řad pravice o normě diskutovali velmi emotivně. Odpůrci návrhu argumentovali hlavně nutností zachovávat dobré vztahy s Izraelem a poukazovali na bezpečnostní aspekty. Komunisté naopak tvrdí, že zákon je překonaný a poškozuje zájmy českých firem.

Vláda jako celek měla k návrhu neutrální stanovisko, negativní stanovisko mělo ministerstvo obrany. Zrušení zákazu naopak podporuje Svaz průmyslu a dopravy ČR, předloni se pro zrušení zákazu vyslovila i Hospodářská komora ČR.

KSČM normu předloží znovu

Nešlo o první pokus zrušit zákon z roku 2000, který podle Filipa omezuje možnosti českých podnikatelských subjektů zvýšit svou ekonomickou aktivitu v tomto území. Komunisté jsou přesvědčeni o tom, že zákon brání normalizaci obchodních i ekonomických vztahů s Íránem a poškozuje český export. »Nejde tedy jenom o samotnou elektrárnu v Búšehru, ale i další ekonomické aktivity, které můžeme mít v Íránu,« apeloval na poslance místopředseda Sněmovny.

Připomněl, že stejný návrh byl v minulých volebních obdobích předložen již třikrát. KSČM s tímto návrhem přišla již v roce 2009 a předložila ho i v minulém volebním období. Stejný návrh připravila i bývalá vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, Sněmovna ho však neschválila.

To, že by se komunisté vzdali snahy zrušit zákon o zákazu dodávek do íránské jaderné elektrárny Búšehr, není podle Filipa pravděpodobné. »Předpokládám, že v příštím volebním období návrh na zrušení tohoto zákona KSČM předloží znovu, protože to považuju za normu, která škodí našim vztahům s Íránem a nejen s Íránem,« uvedl předseda ÚV KSČM.

Zákon o zákazu dodávek z roku 2000 reagoval na záměr jihočeské firmy ZVVZ Milevsko dodat do elektrárny vzduchotechniku. Plánovaný obchod tenkrát kritizovaly Británie a Spojené státy, které měly podezření, že Írán zneužívá civilní programy ke krytí vojenských nukleárních projektů. Zákon zakázal českým výrobcům vyvážet zboží, poskytovat služby, dokumentaci nebo informace v souvislosti s elektrárnou v Búšehru.

(jad)