Nemoc Kapského Města se stále prohlubuje

Kapské Město je významným přístavem a také sídlem jihoafrického parlamentu a vládních úřadů. Přesto se stalo chronicky nemocným zločinností, napsal list Guardian.

V roce 2018 prošlo městskou patologií na 12 000 nebožtíků. Z jedné třetiny se jednalo o násilné smrti. Přitom v prvním letošním půlroce bylo zavražděno 2302 lidí. Podle De Clerkova fondu, který se zabývá právním poradenstvím, se vraždy dostaly na úroveň 100 lidí na 100 000 obyvatel, což je třikrát tolik, než činí jihoafrický průměr (33 na 100 000) a šestnáctkrát víc než světový průměr (6 na 100 000).

V chudinských čtvrtích, jako Najenga, počty násilně usmrcených vyvolávají hrůzu – 250 mrtvých ročně na 100 000 obyvatel. Situace dospěla tak daleko, že před rokem jihoafrický ministr bezpečnosti nařídil přemístění armády do města. Více než 1300 vojáků denně hlídkuje v ulicích. Jejich mise úspěšná není, zločinnost zůstává vysoká. Vojáci budou v Kapském Městě ještě nějaký čas, i když jejich mise měla skončit v září. Zatím je prodloužena do března příštího roku.

Nucené stěhování

Blahobytné město s přístavem, který vždy skýtal dostatek pracovních příležitostí, se začalo měnit v padesátých letech minulého století. Střed města byl prohlášen »zónou pouze pro bílé«, černochy, kteří zdejší chudobné domy obývali, násilně vystěhovali. Vytvořili pro ně čtvrť Cape Flats stranou od rušného centra města. Třípatrové domy s typizovanými byty pro menší rodiny, kam se většina mnohodětných rodin stěží vešla. Ve čtvrti téměř nebyly obchody, restaurace ani kulturní zařízení jako třeba kina. Lidé se tu začali zavírat v bytech na několik západů, začali se bát sousedů. A měli proč, rostl počet krádeží a postupně i loupeží. Místní mládež se srocovala v pouliční gangy, které si právě zločinností přivydělávaly. Práce bylo dost, ale bílí »bossové« černošské dělníky vykořisťovali, dávali jim směšný plat.

I to stálo za vznikem černošského hnutí proti apartheidu, které zločinnost jaksi drželo na uzdě, ujala se hesla, že černí musí být vzájemně solidární a soustředit se na boj na rasovou spravedlnost.

Nový rasismus

Apartheid nejprve přitvrdil, zakázal »barevným« shromažďovat se, policie zatýkala, když se na ulici sešli víc jak tři lidé tmavé pleti. Apartheidu to nepomohlo, padl. Ale hned se objevil jiný rasismus, černoši a běloši se spojili proti »barevným«, tedy četným potomkům bělošských farmářů a jejich černých služek, či Indů, které sem v minulém století stěhovali britští kolonizátoři, a černošek. Dokonce i vůči dětem černochů, kteří ale přišli z jiných afrických zemí jako běženci. Bílí »bossové« zůstali, s nimi i směšná úroveň platů v přístavu, naopak přibyli další »žraloci« z ciziny. Nové je, že pracovní místa přidělují šéfové druhé kategorie, z drtivé většiny černoši. A ti nemají »barevné« rádi. Písnička se zpívá stejná jako při každém rasismu – berou nám pracovní místa a příležitosti, znásilňují naše ženy a páchnou, nechceme je tu.

Bandy se množí

Zánik apartheidu pomohl místním bandám. Dříve neměly možnost prodávat drogy ze zahraničí, tu teď mají, dokonce velmi levné druhy dog. Nejpopulárnější je směs nečištěného amfetaminu a výtažku kofeinu z kávy. Často vyvolává bludné představy. Když je k dispozici nůž, v kombinaci s bludy nezřídka dojde k vraždě. Gangů sice policie napočítala nejméně čtyři desítky, ovšem jejich podíl na zločinnosti činí podle statistik jen 22 %. Vše ostatní tvoří pouliční násilí. Lidé se zklamali černošskou vládou, do jejich života nic nového nepřinesla. Spisovatel Don Pinnok tvrdí, že »pracující se cítí jako poražení. Jedinou záchranu vidí mladší z nich ve zločinnosti, která jim umožňuje získat vše, co ztratili.«

Jeden čas to vypadalo, že mladí vsadili na »schopného koně«. Velké gangy se topily v penězích a daly se dokonce na sociální činnost. Například platily chudým dětem školy, rodičům činži a léčení, dokonce poskytovaly pomoc obhájců v trestních věcech. Tyto druhy band jsou minulostí. Jejich šéfy pozabíjela místní tajná služba. Byl to jediný moment, kdy se vláda zajímala o gangy. Žádnou sociální činnost nestrpěla. Pokud gangy prodávají drogy, to vládě příliš nevadí. Stejně jako časté vraždění v »rauši«. Choroba Kapského Města se tak jen prohlubuje, nehledě na množství vojáků hlídacích v ulicích.

