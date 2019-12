Ilustrační FOTO - Pixabay

Zelené Vánoce

Vánoce mají každý rok jiný trend v barvách dekorací, jedna barva je ale stálá. Tmavá zelená, kterou do domovů přinášejí vánoční stromky, jmelí, chvojí ve vázách i některé druhy na Vánoce kvetoucích pokojových rostlin. Jak se o stromky a další zelené vánoční krasavce postarat, aby vydržely dlouho čerstvé a voňavé? Důležité je nepospíchat a dopřát stromkům pomalý přechod i dostatek vlhkosti.

Vánoční stromek je klasikou s velmi dlouhou historií. Větývky stálozelených stromů zdobili již Keltové v době slunovratu, a chvojí či části stromků měly symbolizovat návrat života a jeho věčné trvaní. I u nás v Čechách se držela tradice zeleného chvojí, později stromků zavěšených nad rodinným stolem. Nejprve špičkou dolu, později za špičku. Dnes nám stromek zdobí nejčastěji některý roh místnosti, či vhodnou stěnu.

A jaký je lepší? Živý, nebo umělý? Většinou to záleží na vkusu každého jednotlivce, či rodiny. Neexistují žádní statistiky o tom, kolik procent domácností dává přednost umělým, a kolik tradičním stromkům, ale podle německých sousedů, ale i na trzích u nás, počet umělých stromků ustupuje právě těm přírodním. V Německu má umělý stromek již jen kolem pěti procent domácností. A podobný trend je i u nás. »V České republice se stále setkáváme s názorem, že vánoční stromky nejsou ekologické, protože jsou řezány v lese, kde by mohly růst dále. Toto je ovšem zásadní omyl. Všechny naše vánoční stromky pocházejí z plantáží zakládaných speciálně za účelem jejich pěstování! Vánoční stromek je obnovitelný přírodní zdroj, což se nedá říci o látkách, ze kterých je vyrobena jeho umělá atrapa!« říká Předseda sdružení Pěstitelů vánočních stromků Miroslav Kubů.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Navíc samotné pěstování stromků na plantážích je pomocným krokem pro zdravou přírodu. Stromky se pěstují ze semene 2-4 roky ve školkách, potom se přesadí na plantáže, přičemž doba pěstování každého druhu je jiná. Do výšky 180cm naroste stromek ze semínka za: jedle kavkazská 10-15 let smrk pichlavý 10-13 let smrk ztepilý 9-10 let borovice černá 8 - 9 let borovice lesní 7 – 8 let »V průběhu pěstování se stromky každoročně hnojí, ošetřují proti plevelům a tvarují střihem a vyvazováním. Tyto činnosti jsou velice nákladné. Po dobu pěstování na plantáži poskytují stromky úkryt drobnému ptactvu, broukům a jiným drobným živočichům. Také produkují životadárný kyslík, který naše civilizace značně spotřebovává,« dodává Miroslav Kubů.

Jak vybrat zdravý stromek?

Prodejce se zelenými krasavci najdete již více jak čtrnáct dní u každého většího obchodu či v centrech měst. Jak ale vybrat ten nejvhodnější stromek?

Záleží čistě na vašem vkusu, jaký stromek si vyberete. Klasikou jsou u nás smrčky, smrk pichlavý, ztepilý či stříbrný, v jiných rodinách jsou tradicí borovice černá nebo borovice lesní. V posledních letech ale naše tradiční stromky válcují jedle, zvláště jedle kavkazská, která roste v hezky pravidelných tvarech a co oceňují zvláště hospodyňky – neopadává.

Při výběru není důležité koukat jen na druh a velikost, ale také na původ stromku. Zdravý vánoční stromek, který má domácnost zdobit ještě minimálně deset dní, by ideálně neměl být pokácený déle jak měsíc. Je tedy vhodné, informovat se u prodejce, kdy a kde byl stromek vypěstovaný a pokácený. Stromky vyrostlé u nás se třídí a kácejí na konci listopadu. Stromku z dovozu ale mohou být pokácené již v říjnu a doma rychle usychají a uvadají.

Zdravý stromek by měl být stále pružný, jehličí pevné a ohebné se svěží barvou a stromek na řezu či v místě lomu větve by měl stále pouštět mízu a vonět.

Jak se postarat o řezané stromky?

Když už řezaný stromek koupíte, nenechávejte si jej hned ořezat tak, aby se vešel do sojanu. Znemožníte tak stromku přijímat vodu. Naopak po příjezdu domů vyčleňte řezanému stromku místo u domu či na balkóně, odřízněte poslední dva centimetry kmínku, abyste odstranili seschlé smolou slepené zakončení pletiv a umístěte stromek do kýble s chladnou vodou. Namočený musí být pár centimetrů kmínku i s kůrou. Právě pod ní totiž vede pletivo, které, ač je stromek uříznutý, dokáže nasáti bez kořenů až pět litrů vody.

Když přenesete stromek do bytu, mělo by to být až těsně před ozdobením. A umístit jej na chladnější místo v bytě, určitě několik metrů od topení.

Pokud stromek vydatně pil již venku, popřemýšlejte o stojanu, ve kterém by mohl pít i doma. Zaručíte tak jeho dlouhodobou svěžest a vůni. I v něm je voda potřeba pravidelně doplňovat. Pokud takový stojan nemáte, nezapomínejte dopřávat stromku vodu i jinak. Živý stromek dokáže přijímat tekutinu i jehličím a kůrou. Je tedy vhodné i ozdobený stromek doma dvakrát denně rosit a udržovat vlhčí vzduch v místnosti, kde stromek stojí. Rozvoní se a udrží si svou svěží barvu.

Stromek v kontejneru

Pokud chcete mít doma živý stromek, který po vánocích neskončí v kamnech, či na smetišti, může být vhodnou volbou stromek v kontejneru. Některé stromky jsou v kontejneru pěstovány, jiné jsou do něj přesazeny z klasických plantáží. Ty, které v kontejneru vyrostly (mají zdravá kořenový bal, který neutrpěl přesazováním) mají větší šanci na přežití. Ale při správném postupu můžete prodloužit život každému kontejnerovému stromku

Je ale potřeba stromky na pokojovou teplotu postupně připravit. Nejdříve přeneseme stromek z venku do místa s vyšší teplotou, asi mezi 5 až 10 stupni Celsia. To je ideální dělat v tomto dni. Teprve po několika dnech ho přeneseme na chodbu nebo do místnosti, v níž se netopí a pokojová teplota dosahuje nejvýše 18 stupňů Celsia. Ve vytápěném prostoru by se měl stromek nechávat co nejkratší dobu a samozřejmě by se měl přiměřeně zalévat, ideálně odstátou, nebo dešťovou vodou. Ale pozor i na přelití! Narušený kořenový bal je náchylnější k hnití. Nezapomeňte ani na hnojení. Existují speciální tablety, které stačí vložit cca 2 cm pod povrch zeminy v květináči na celý rok. Při zdobení šetřete pupeny a větvičky zbytečně nepřetěžujte. Osvětlení používejte pouze umělé. Voskové svíčky a prskavky živému kousku ubližují.

Po Vánocích doporučují pěstitelé stromek přenášet v obráceném pořadí zpět, aby neutrpěl teplotní šok, a nechat ho až do jara v místě s teplotou od jednoho do pěti stupňů Celsia. Jen tak má šanci při pravidelném zavlažování přežít. Ale s letošní zatím velmi mírnou zimou je šance na přežití stromku poměrně velká. V jarních měsících pak stromek vysazujeme do zahrady, když už nehrozí přízemní mrazíky.

I chvojka udělá radost

V případě, že nechcete tolik utrácet za živé stromky a pečovat o ně, můžete si zakoupit jehličnatou větvičku, která váš byt provoní úplně stejně, jako celý vánoční stromeček. U nich naopak umístění v květináči v teple urychlí uvolňování vůně. Éterické oleje se uvolňují i z malého kousku přírody a mají uklidňující účinek a osvěží vaši psychiku.

Jmelí - záruka štěstí i lék

Další zelenou stálicí svátků je jmelí. Ze stromu jmelí prý Josef vyřezal kolébku pro Ježíška a Římané z kmene stromu vyrobili kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Proto je jedním z hlavních symbolů Vánoc. Políbení pod jmelím na Štědrý den má zajistit lásku až do příštích Vánoc a podle Keltů líbání pod jmelím zajišťuje také plodnost. Jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, ne tomu, kdo si jej sám koupí, protože ani štěstí si nemůžete koupit. Zvyk líbat ženy a dívky pod zavěšeným jmelím pochází pravděpodobně z Anglie a k nám se dostal ze sousedního Německa. V Norsku je jmelí symbolem usmíření. Magickou moc mu přisuzovali již naši dávní předkové. Jmelí sloužilo k ochraně proti zlým duchům a k zajištění lásky a plodnosti.

Jmelí dokáže ale víc, než jen nosit štěstí a lásku. Odvážní mohou vyzkoušet i léčivé účinky této byliny, používané v alternativní medicíně. Ale pozor! Bílé kuličky jmelí jsou prudce jedovaté, a že to tak dělali naši předkové, neznamená, že nás to nemůže zabít!

Jmelí je cizopasník a čerpá svou sílu ze stromu, na němž žije. Proto má pokaždé trošku odlišné účinky. Kdo ví, jak na to, umí využít jeho působení na snížení vysokého krevního tlaku a zpomalení tepu. Odvarem z listů a bobulí v mléce se mohou potírat bolestivá místa při revmatismu.

I dnes se z něj dělá čaj - pozor, bez kuliček! Pomáhá také při bolesti hlavy, zklidňuje nervový systém a rozšiřuje cévy. Používá se i na bolestivou menstruaci a další křeče, účinkuje i při závratích a dokonce prý i proti hysterii u žen. Ovlivňuje také činnost slinivky a potlačuje zvýšenou činnost štítné žlázy. Rovněž působí na křečové žíly a bércové vředy. Výplach studeným nálevem pomáhá při krvácení z nosu. Na kůži ho využijete na omrzliny, k ošetření akné a proti lupům. A ve Švýcarsku jmelím léčí rakovinu, když jej užívají k podpůrné léčbě pro zvýšení imunity.

Pokud máte doma darované jmelí, uřízněte opět centimetr stonků a vložte je na pár hodin do vody. Teprve, když se rostlina napije, zavěste jí listy dolů. Vydrží o pár dní déle zelená.

Helena KOČOVÁ