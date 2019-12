Vánoční zamyšlení aneb Naděje neumírá

Nastávají nám nejhezčí svátky v roce. Vánoce. V domovech se line vůně cukroví a do našich příbytků vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc. Alespoň jednou za rok se rodina může sejít u jednoho stolu a společně prožít radost a posvátnost tohoto času. Vánoce jsou svátky klidu, pohody a lásky. Nejvíce se na ně těší děti. Mohou svá přání psát Ježíškovi do dopisů a čekat, až si je za oknem vyzvedne a pod stromeček přinese kýžené dárky. Radost v dětských očích je tou největší odměnou pro nás dospělé. Před rokem 1989 nebývaly vánoční svátky tak okázalé. Žijeme však 30 let po »Velkém listopadu«, takže doba se v mnohém proměnila, nezřídka k horšímu.

Vše se ale může v dobré obrátit. Pohlédněme na sklonku roku 2019 za prací, již má KSČM za sebou. Domnívám se, že se nám letos, kdy KSČM podporuje koaliční kabinet Andreje Babiše, podařilo naplnit další z bodů volebního programu. K význačnému úspěchu, který prosadila Komunistická strana Čech a Moravy, patří zvýšení důchodů o 900 nebo 1000 korun. K tomu bych dodal, že v předchozí vládě, kdy hrála prim sociální demokracie a lidovci, se na důchodech přidávalo nějakých 40 či 50 korun. ČSSD za celé čtyři roky předchozího kabinetu nebyla dále schopna změnit ani to, aby nemocní měli první tři dny placeny. Je to dáno tím, že stávající vláda již nezávisí na hlasech KDU-ČSL, ale na hlasech KSČM. A tak se nám povedlo zasadit se o to, že od července 2019 pobírají po letech zaměstnanci nemocenskou i po první tři dny marodění. Je dobře, že nyní rostou mzdy a důchody a roste také ekonomický vývoj, který je udržitelný. Je to dáno tím, že naše strana nutí vládu dělat politiku, která je racionální, která přemýšlí dopředu a která umožňuje, abychom ten udržitelný rozvoj měli stále před sebou. Kdyby se vláda opírala o kohokoliv jiného, tak by takový vývoj nebyl. To je třeba připomínat, protože řadu těch úspěchů si samozřejmě přisvojuje kdekdo.

Je velmi důležité, abychom i v příštím roce navázali na naše úspěšné angažmá v rámci význačného a nesmlouvavého podporovatele vlády Andreje Babiše. V roce 2020 nás čeká sjezd KSČM i krajské a senátní volby, v nichž můžeme rozhodnout o našich nových zástupcích na poli politickém. Zdůrazním především sjezd strany. KSČM po něm musí vyjít coby strana silná a jednotná, jež vystupuje jasně a srozumitelně. Nezapomeňme na to, že jsme se stali jedinou levicovou stranou v naší vlasti. Komunistická strana Čech a Moravy má značnou naději posílit svůj vliv na fungování společnosti. K palčivým celostátním a celospolečenským tématům nadále patří hrozba dluhové pasti, sociálního vyloučení, anebo diskriminace vůči důchodcům, postiženým a matkám s dětmi. KSČM disponuje detailně propracovaným programem, díky němuž můžeme i tyto oblasti společnosti pomoci napravit. Je proto zapotřebí, abychom byli více vidět mezi lidmi, a osobně jim vysvětlovali, že sociálně spravedlivý model společnosti možný je. Zdůrazňuji, že je nezbytné, abychom svoji práci konali od jednotlivých okresů a krajů, neboť politika tvořená »od spodu« nese největší plody.

Do nového roku nám všem přeji pevné zdraví, radost a pohodu. Rodina je základ všeho. Měli bychom si to ruku v ruce s našimi blízkými a dětmi uvědomovat během roku častěji. Nejen o Vánocích.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec