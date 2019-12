Jedno oko suché…

Nedávná reportáž České televize o tom, jak je ošklivě vyhrožováno pánům starostům Ondřeji Kolářovi (TOP 09) a Pavlu Novotnému (ODS) a jejich rodině, nemohla nechat jedno oko suché. Ano, neuznávám jakoukoli formu vyhrožování, dokonce bych řekl, že se ho štítím, tím spíše, když jsou do věci zatahováni rodinní příslušníci, ať už kohokoli.

Jedinec, který k něčemu takovému sáhne, automaticky sám sebe snižuje na úroveň dotyčných. Přesto mne v souvislosti s oběma pány, kteří nectí skutečnou historii naší země a evidentně jsou napojeni na zájmy někoho z nedalekého zahraničí, napadá známé rčení »na hrubý pytel hrubá záplata«. Že to nemají jednoduché? Díky svým činům a výrokům? Jen mne tak napadá, jak by se v takzvaně demokratických zemích stavěli k jednání hraničícímu s kolaboranstvím…

Nechci ale rozebírat pány Koláře a Novotného, už tak mají publicity milonnásobně více, než si jejich maličkost zaslouží. Spíše mne zaráží veřejnoprávní televize, jež je ochotna odvysílat reportáž, kde se nikdo nezeptá těch, co proti jejich jednání protestují slušně a věcně. Jako by byli hozeni do jednoho pytle s autory anonymů. A vše jednostranně vyzní ve prospěch těch chudáčků, co se za svoji záslužnou starostovskou práci nedočkají vděku, ba naopak. Nu což. Ostatně to není poprvé, co jsou za hrdiny pokládáni ti, kteří hanobí památku osobností, bez nichž by pravděpodobně ani oni sami dnes nebyli na světě…

Petr KOJZAR