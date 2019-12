Z pražských interpelací

Jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy bývá kontroverzní. Zvláště když současné vedení hlavního města Prahy řeší v první řadě problémy rozbíjení zahraniční politiky České republiky, například navazování družby s Tchaj-pejí. Že s Tchaj-wanem ČR neudržuje diplomatické styky? Co by pro rozbíjení normálních vztahů s Čínou neudělali! Zvláště když je ministr zahraničí Tomáš Petříček absolutně nekompetentní. Řešit četné palčivé problémy Prahy stávající radní zřejmě není s to. A přitom jich Praha má…

Zaujaly mě první dvě občanské interpelace. Krátce před nimi na zastupitelstvo dorazil početný zástup aktivistů hnutí Rebelie proti vyhynutí s náležitou výzdobou. V prostoru mezi vyvýšenými stoly radních a řadovými zastupiteli se poskládali, jako že jsou mrtví. Jejich zástupce žádal radní, aby pro ochranu klimatu v Praze něco podnikli. Dostalo se jim bohatého ujištění, že radní dělají, co můžou. Že chtějí emise CO2 snížit proti roku 1990 nikoliv o 40 %, ale o 55 %. Jak to chtějí udělat v situaci, kdy hlavní město a jeho organizace ovládají jen malou část emisí CO2, neprozradili. Zřejmě se má stát zázrak. Nebo není nad populismus.

Jako druhý vystoupil občan mimo toto hnutí se zásadní kritikou připravovaného metropolitního plánu Prahy. Od času nechvalného Tomáše Hudečka je připravován podle zásady, že je nutno dát soukromým investorům volné ruce k zastavování kde čeho kde čím, veřejné zeleně nevyjímaje. Samozřejmě na úkor občanů. Nejde ani tak o problém, kolik příprava tohoto paskvilu stála (byť už to pár miliard bude) a že je příprava nového územního plánu, který by neodporoval platným zákonům a zdravému rozumu, již let zablokována celých sedm let. Mnohem závažnější je jeho obsah. Stejně jako obsah nového zákona o územním plánování a stavebním řádu, připraveným ministerstvem pro místní rozvoj, podle zásady, že investoři mohou také stavět prakticky kdekoliv cokoliv a nemusí se ohlížet ani na historické památky a většinu zvlášť chráněných území (kromě národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek), má i navržený metropolitní plán uvolnit ruce investorům k zástavbě téměř čehokoliv čímkoliv. Nepřekvapilo mě, že ho (ne)zodpovědný náměstek primátora pro územní plán pan Hlaváček hodně stupidně odbyl. Při odchodu jsem pány a dámy z Rebelie upozorňoval, že střílí poněkud vedle. Že největším problémem Prahy je prosazovaný metropolitní plán. Jeden z nich mně odpověděl, že metropolitní plán je v pořádku, že má jejich plnou podporu. Že by se v boji proti klimatickým změnám inspirovali u Evropského parlamentu? Ten také vyhlašuje stále náročnější cíle a vůbec mu nevadí, že ty dosavadní se neplní.

Jan ZEMAN