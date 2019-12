Tady nejsme v Karibiku

Docela zajímavá zpráva se v těchto dnech objevila na Seznamu. Týkala se počtu poradců jednotlivých současných hejtmanů. Většina má tak dva. Kvůli specializované problematice. Měsíčně utratí za jejich platy padesát či šedesát tisíc z rozpočtu kraje. Napsal jsem většina. To znamená ne všichni. Pokud bychom k věci přistupovali statisticky, pak bychom se totiž dozvěděli něco jiného. Průměr by nám ukázal na tři poradce připadající na jednoho hejtmana, a pokud jde o vydané prostředky na ně, potom by to bylo kolem devadesáti tisíc. Možná i sto tisíc měsíčně. Stačí tedy, aby jeden z nich se odchýlil od průměru, tedy nikoli nepatrně. Tím lišícím se je pražský primátor Hřib, který navíc k sedmi stálým poradcům má ještě prý k dispozici dva na termínovanou smlouvu. Dohromady, bez oněch termínovaných, utratí za jejich mzdy kolem půl milionu korun měsíčně. To však není všechno. Oni poradci prý zároveň pracují nebo radí centrále Pirátů. Nevím, zda za peníze pirátského klubu nebo za radniční prostředky, tolik informací zpráva neobsahovala. Druhý den totiž už mezi aktuálními informacemi nebyla. Chápu, že některé muselo její zveřejnění rozčílit. Jiní si zase mohli ověřit, jak Piráti na úkor všech zabezpečují své lidi.

Hned po pražských volbách primátor Hřib a jeho nově sestavení spoluvládci nešetřili kritikou na »aňácké« vedení radnice, které ve volbách porazili, mluvili o nutnosti šetřit a napravit stav, který po předchozí »pražské vládě« zůstal. Začali tím, že vyměnili odborníky, kteří byli členy dozorčích rad a kontrolních výborů pražských komunálních firem, a nahradili je svými lidmi. Většinou pochopitelně Piráty. Tak je odměnili a ekonomicky zabezpečili, tedy alespoň do příštích voleb. Ti předchozí prý, četl jsem v jednom rozhovoru, byli podezřelí z úplatnosti, z neodbornosti či neschopnosti. Podle potřeby si lze příslušnou kolonku vybrat. Také na radnici se vyměňovali držitelé židlí. Primátor a jeho tým přece nemohl pracovat s těmi minulými. Škatulata se tedy hýbala, pirátští kamarádi si přišli na svoje a »karavana může jet dál«. Tentokrát v značně pirátském obsazení.

To všechno jakoby bylo normální. Platí přece, když nastupuješ do funkce a nevíš, jak dál, je třeba svést všechny problémy na ty předchozí a ze sebe udělat záchrance. Jenže byl tady i háček. Umístit velké množství lidí není jednoduché. Byly i různé závazky. Možná i mezistátní. A tak škatulata se vyměňovala nad obvyklý rámec. A aby na tom nebylo dost, ti, co radí primátorovi, jsou zároveň na nějaký úvazek pracovníky sekretariátu Pirátů. Zdá se to nenormální. Ale co je nenormálního v pirátském světě? Jenže tady, mezi hraničními horami středu Evropy, není Karibik a ne vše bychom si měli nechat líbit. Nezdá se vám?

Otakar ZMÍTKO