Ukrajinští neofašisté podporují majdan v Hongkongu!

Ze zpravodajského zdroje ČTK jsme se v polovině roku dozvěděli, že »statisíce lidí v Hongkongu protestovaly proti návrhu zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny.«

Nicméně správkyně Hongkongu Carrie Lamová tento návrh zákonu stáhla a omluvila se. Takže to pravý důvod určitě nebude. Protesty pokračují. Pravým důvodem je získat jakýmkoli způsobem, a třeba i násilným, moc. A udělat do budoucna z Hongkongu trojského koně pro další útoky na centrální moc v Číně. Také zbrzdit co nejvíc procesy současného světového ekonomického hegemona. Aby dosáhly tyto síly svých cílů, zavolali si na pomoc zkušené kontraktory, a to Ukrajinské nenacionalistické a neofašistické síly, proškolené západními tajnými službami. Tito zabijáci z Majdanu jsou v Hongkongu pod záštitou ukrajinské organizace Free Hong Kong Center. Mají status novináře.

Připomeňme, že v říjnu čínský velvyslanec v Rusku Zhang Hanhui oznámil spolehlivá fakta o »ukrajinské stopě« při protestech v Hongkongu. Řekl: »Zdá se, že ukrajinské elementy cestují jako novináři, aby zprostředkovaly své zkušenosti protestujícím v Hongkongu.«

Kanadský novinář, který také píše o událostech ve střední a východní Evropě Michael Colborn, rovněž na svém Twitteru jednoznačně označil mimo jiné známého ukrajinského nacionalistu a veterána Azova Ihora Maljara, který je na území hongkongských hromadných protestů také zastoupen jako novinář. Ihor Maljara byl aktivním účastníkem řady pozoruhodných a kontroverzních událostí z doby Euromajdanu a v roce 2015 účastníkem rasistického útoku, který získal širokou publicitu ve světových médiích. Na hlavě má vytetovánu jasně viditelnou svastiku.

Takže americké metody se prostě nemění a co na tom, že tento zákon byl již dávno stažen? Co na tom, že správkyně se omluvila, že samotný Hongkong má 6 978 000 milionů obyvatel? Co na tom že »prodemokratičtí« demonstranti způsobují škody, vyvíjejí doslova diverzní akce, jako je paralýza letiště, infrastruktury, parlamentu, chod univerzit? Dále ničí město, nedodržují zákony a jen během jednoho měsíce zlikvidovala hongkongská policie 10 000 velmi nebezpečných zápalných bomb. A také mají na svědomí dva lidské životy. Tito lidé umřeli na následky přímého polití hořlavou látkou a zapálením. Co na tom, že vyškolení neonacističtí Ultras z ukrajinského Majdanu pomáhají řídit hongkongské demonstrace? Tak takhle je to s tím prozápadním bojem za »demokracii.« To nemá nic společného s demokracií a ani s žádnými lidskými právy.

Roman BLAŠKO