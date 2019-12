Ilustrační FOTO - Pixabay

Malijské děti bez domova

Kvůli trvajícím etnickým násilnostem na severu a v centrální části Mali pobývá nyní mimo své domovy asi 105 000 místních dětí. Kolem 90 000 z nich se přitom muselo přesunout vinou zhoršené bezpečnostní situace jen v posledních několika měsících. Upozornila na to humanitární organizace Save The Children.

Mali se už přes pět let potýká s přítomností radikálních islamistických ozbrojenců, kteří se v roce 2013 pokusili o státní převrat. Džihádisté nyní ovládají velké části území na severu země a zvětšují svůj vliv i v centrální části. Podle některých odborníků je součástí jejich strategie i posilování etnických rozbrojů mezi malijským obyvatelstvem. Džihádisté tím chtějí rozvrátit společenskou strukturu a zemi ještě více oslabit. Kvůli těmto nepokojům čelí místní stále větší humanitární krizi. Počet lidí potřebujících humanitární pomoc v Mali od začátku letošního roku vzrostl o 700 000 lidí na 3,9 milionu, což představuje pětinu všech obyvatel. Zvláště zranitelnou skupinou jsou podle Save The Children právě děti. Kvůli bojům přestalo fungovat přes 1000 škol a kolem 300 000 žáků se tak nemůže vzdělávat. Asi 190 000 dětí do pěti let je podle odhadu organizace akutně podvyživených.

Save The Children uvádí, že na pomoc dětem v Mali se zatím podařila vybrat jen necelá polovina potřebných prostředků. Kromě toho však také vyzývá vlády, aby dbaly na zvláštní ochranu dětí při vojenských operacích, které v zemi provádějí. V Mali působí od roku 2014 francouzská protiteroristická mise Barkhane, jež v současnosti čítá asi 4500 vojáků. V zemi je rovněž asi 120 českých vojáků ve výcvikové misi Evropské unie, které bude česká armáda část příštího roku velet. Kromě toho tam působí i jednotky stabilizační mise OSN MINUSMA. Násilnosti se i přes tuto zahraniční pomoc nedaří utišit.

(čtk)