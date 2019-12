Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zvýšení rodičovské zaměstná ÚS

Lidovci napadnou u Ústavního soudu (ÚS) zvýšení rodičovského příspěvku, jak ho v úterý schválila Poslanecká sněmovna. Za diskriminační považují, že se netýká všech rodin s dětmi do čtyř let.

Návrh připravují lidovečtí senátoři ve spolupráci s iniciativou #TAKÉPEČUJEME. Předloží ho potom, co novelu podepíše prezident Miloš Zeman a vejde v účinnost.

»Senátoři ústavní stížnost připraví, pracují na tom senátoři Lumír Kantor a Šárka Jelínková, necháme to spolupodepsat senátory dalších klubů, kdo bude mít zájem,« řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Advokát iniciativy #TAKÉPEČUJEME Zdeněk Joukl v úterý odkazoval na právní rozbor, podle kterého je novela protiústavní, protože nezajišťuje rovnost v právech. Zákonodárci podle něj rozhodli jen podle finanční náročnosti bez hlubšího důvodu a legitimního cíle. »Lze dovozovat, že šlo o pouhou libovůli (zákonodárce). Bylo to nejjednodušší řešení, které zvolil, aniž se zabýval dopady řešení z hlediska rovnosti práv. Z hlediska jeho cíle se přitom jistě daly zvolit přístupy jiné,« stojí v analýze. Rozbor uzavírá, že zákon je v rozporu s principem rovnosti ve vztahu k sociálnímu právu na pomoc od státu v rodičovství.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová je přesvědčena, že schválený návrh zákona v rozporu s Ústavou není. »Jsem přesvědčena, že novela je v souladu s ústavním pořádkem. Samotné ministerstvo práce a sociálních věcí by si podle mě nedovolilo předložit novelu, která by nebyla v souladu s Ústavou, domnívám se, že tato aktivita zákonodárců KDU-ČSL je jenom součástí mediálního divadla a mediálního tlaku, který jsme v úterý při schvalování zákona pociťovali,« řekla našemu listu.

Rodičovská by se měla podle schválené novely v lednu zvýšit o 80 000 korun asi 280 000 rodičů dětí do čtyř let, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle iniciativy a podle některých opozičních politiků na přidání nedosáhne 70 000 rodin s potomky do čtyř let, které už dosavadní příspěvek 220 000 korun vyčerpaly. Úřad práce zaznamenal v posledních týdnech zvýšený zájem rodičů o snížení měsíční dávky a prodloužení čerpání. Opoziční ODS už avizovala, že připraví novelu, která stav napraví.

Předlohu, kterou ještě musí podepsat prezident republiky, prosadila vládní koalice hlasy ANO, ČSSD a KSČM. Podle Senátu, který materiál poslancům vrátil, by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří nynější příspěvek už vyčerpali.

Zvýšení rodičovské podle schváleného znění by mělo příští rok vyjít na 8,6 miliardy korun. Senátní varianta by stát vyšla na dalších přibližně 2,6 miliardy korun.

