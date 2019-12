Francouz ve vynikající formě

Brankář Pavel Francouz přispěl v NHL 31 zákroky k výhře Colorada 4:1 v Chicagu a v jeho posledních devíti startech získal tým 17 z 18 možných bodů. Český gólman se posunul v lize na třetí místo v procentuální úspěšnosti zásahů (93,4) a na čtvrté v průměru inkasovaných branek na zápas (2,16). Ondřej Kaše připravil jediný gól Anaheimu, který podlehl v New Jersey 1:3.

Obránce Colorada Ian Cole otevřel skóre střelou od modré čáry, v desáté minutě překonal Francouze z pravého kruhu Ryan Carpenter. Český brankář měl v úvodu druhé třetiny štěstí, když Patrick Kane trefil tyč. Zhruba v polovině utkání dali slepené góly Nathan MacKinnon a André Burakovsky. Francouz ve třetí třetině vytěsnil na tyč tečovanou střelu Dylana Stromea a výhru stvrdil v závěru Mikko Rantanen gólem do prázdné branky.

Francouz si připsal desátou výhru v sezoně a druhou v Chicagu, kde koncem listopadu zastavil 34 střel při vítězství 5:2. »Je zábava tady hrát. Fanoušci jsou od začátku divocí a šílení. V obou zápasech jsme hráli dobře a až mě překvapilo, jak jsme dnes v první třetině dominovali, byli jsme mnohem lepším týmem. Oni měli štěstí, že je podržel Crawford, chytil hodně šancí,« uvedl Francouz.

Colorado přestřílelo soupeře v úvodní třetině 19:6, ale stav byl nerozhodný 1:1. »Pro mě to byla snadná třetina, moc zásahů jsem neměl. Bohužel mi ale jedna střela prošla a necítil jsem se moc dobře. Ale hoši vstřelili ve druhé třetině dva góly a potom už jsme zápas velmi dobře kontrolovali,« dodal český gólman.

Colorado je i díky Francouzovým výkonům na druhém místě Západní konference, o tři body za St. Louis, které ale odehrálo o dva zápasy více. Obhájce titulu ve středu zdolal doma Edmonton 2:1. První gól zápasu dal z úniku Brayden Schenn, ve třetí třetině zvýšil MacKenzie MacEachern. Brankář Jake Allen, který chytil 35 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu, přišel o čisté konto v předposlední minutě. Při power play se prosadil z dorážky James Neal.

Anaheim vedl od čtvrté minuty. Kaše předložil puk v brejku Adamu Henriquemu, který skóroval do odkryté branky. New Jersey hrálo poprvé od výměny svého nejproduktivnějšího hráče Taylora Halla a výsledek otočilo dvěma góly ve druhé třetině. Vstřelili je Nico Hischier a Kyle Palmieri, kteří nastupovali s Hallem v jedné lajně. Vedení pojistil v úvodní minutě třetí třetiny Sami Vatanen.

Hallův odchod ukázal, že by mohla vzrůst role Hischierovi, jedničce draftu 2017. Mladý Švýcar odstartoval gólem obrat. »Chce být rozdílovým hráčem. Myslím si, že v této fázi kariéry a s Taylorovým odchodem k tomu směřuje. Není sice jednoduché být lídrem, když vám je 21 let, ale jde si za tím a bude se jen zlepšovat,« řekl trenér New Jersey Alain Nasreddine. »Žil trochu v Hallově stínu, ale je to výjimečný a neuvěřitelný hráč. Každý to ví,« dodal Palmieri.

New Jersey - Anaheim 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 22. Hischier, 32. Palmieri, 41. Vatanen - 4. Henrique (O. Kaše). Střely na branku: 20:27. Diváci: 13 936. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Palmieri, 3. Blackwood (všichni New Jersey).

Chicago - Colorado 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 10. Carpenter - 9. Cole, 28. MacKinnon, 31. Burakovsky, 58. Rantanen. Střely na branku: 32:36. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval jeden gól z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 96,88 procent. Diváci: 21 481. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Landeskog, 3. Burakovsky (všichni Colorado).

St. Louis - Edmonton 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 29. B. Schenn, 47. MacEachern - 59. Neal. Střely na branku: 44:36. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. B. Schenn, 3. Bouwmeester (všichni St. Louis).

