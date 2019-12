Ilustrační FOTO - Pixabay

Hlavní události ekonomiky ČR v roce 2019

Leden

8. - Titul Auto roku 2019 v ČR získal Ford Focus. V hlasování odborné poroty porazil ve finále druhý Peugeot 508.

18. - Kladenská Poldi byla v elektronické aukci prodána za 140 mil. Kč. Koupila ji společnost Opimo Trade.

29. - Sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia CS podmínečně odstoupilo od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) na výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. ŘSD podle firem řádně nepředalo staveniště, firmy také chtěly víc peněz. V únoru ŘSD podepsalo se společnostmi Eurovia, Metrostav a Swietelsky dodatek ke smlouvě, cena se zvýšila o zhruba 148 mil. Kč, termín dostavby se zkrátil o měsíc.

Únor

1. - Ministerstvo zemědělství oznámilo, že maso z problematických polských jatek, kde se porážely nemocné krávy, se dostalo i do ČR. Jelikož čeští veterináři objevili v jednom ze vzorků masa z Polska salmonelu, zavedla ČR 21. února mimořádná opatření spočívající v kontrole masa z Polska. Evropská komise týden po vyhlášení mimořádných opatření vyzvala k jejich zrušení, ČR požadavek zprvu odmítla. Povinné testy polského hovězího skončily koncem března poté, co Polsko poskytlo záruky, že učinilo maximum, aby se na trh nedostávalo vadné maso. Později byla několikrát objevena salmonela i u kuřecího masa z Polska.

6. - MF oznámilo, že počet heren v ČR od začátku roku 2012 klesl o tři čtvrtiny na 1801. Počet automatů se snížil o 48 % na 38 947. V ČR je 457 obcí s úplným zákazem hazardu.

20. - Dle údajů Fincentra Hypoindexu průměrná úroková sazba hypoték v lednu stoupla na tři procenta, což byla nejvyšší letošní hodnota.

22. - Obchodní řetězce Billa a Penny Market ze skupiny Rewe dostaly od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 164 mil. Kč za zneužití významné tržní síly. Řetězce podle ÚOHS požadovaly od svých dodavatelů poplatek, označovaný jako RBG bonus, šlo ale v podstatě o zalistovací poplatek za to, že odebírají zboží. Skupina Rewe pokutu akceptovala.

26. - Smlouva mezi ministerstvem dopravy a konsorciem Czech Toll/Sky Toll na provoz mýtného je platná. Rozhodl o tom předseda ÚOHS Petr Rafaj, který potvrdil prosincové rozhodnutí úřadu a zamítl rozklad, který proti němu podala firma Kapsch.

28. - Plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel, jejichž ruští majitelé na firmu v lednu podali návrh na insolvenci, prodlouží odstávku výroby až do konce roku. Výroba se zastavila 1. ledna. V červnu Krajský soud v Plzni prohlásil na firmu konkurz. V prosinci věřitelé v konkurzu vybrali kupce, jméno neuvedli.

Březen

13. - Státní veterinární správa oznámila, že ČR je po téměř dvou letech oficiálně zemí bez nákazy afrického moru prasat. ČR se tak podle veterinářů stala první zemí na světě, která dokázala tuto nemoc na svém území vymýtit.

- Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, velké obchody nadále zůstanou o některých svátcích zavřené.

14. - Státní podnik Lesy ČR odhadl ztráty na zpeněžení dřeva zničeného orkánem Eberhard na přibližně půl miliardy korun. Orkán ve státních lesích v noci na 11. března poničil asi milion kubíků dřeva.

20. - Škoda Auto oznámila, že v příštích čtyřech letech investuje dvě miliardy eur (asi 51,2 mld. Kč) do elektromobility a nových řešení mobility.

29. - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu části dálnice D3 Hodějovice-Třebonín. Stavba úseku dlouhého 12,5 km, který bude součástí obchvatu Českých Budějovic, by měla být hotova v létě 2022.

Duben

2. - Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) oznámil, že v ČR vzniknou kvůli boji s kůrovcem dvě zóny s různými stupni opatření. Veškeré síly se zaměří na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce.

16. - ÚOHS zakázal Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK) nákup 161 autobusů značek Scania a Zliner za více než miliardu korun. Podnět podal výrobce autobusů SOR. Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) podala proti rozhodnutí správní žalobu.

Květen

2. - Bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, o 0,25 procentního bodu na dvě procenta.

16. - MF oznámilo, že ČR uspěla ve čtyřech mezinárodních arbitrážích celkem o zhruba půl miliardy korun, které souvisí s investicemi do fotovoltaických elektráren. ČR tak zvítězila už v šesti ze sedmi solárních arbitráží, které proti ní byly zahájeny.

20. - Premiér Babiš oznámil, že se se zástupci bank dohodl na vzniku pracovní skupiny pro založení Národního rozvojového fondu. Do fondu by dle Babiše mohly banky příští rok odvést asi šest miliard korun.

- Vláda schválila novelu zákona o potravinách, podle které zboží pod stejným obalem bude muset mít v ČR stejné složení jako v jiných evropských státech. Nechala však možnost, aby rozdíl v kvalitě mohl u výrobků být, pokud ho obchodník nebo výrobce zdůvodní oprávněnými a objektivními skutečnostmi.

23. - ČBN oznámila, že banky budou od července 2020 odvádět více peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. ČNB zvýšila tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy na dvě procenta.

31. - ČSOB se stala jediným vlastníkem Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS). Ve spořitelně dosud měla banka podíl 55 %, zbylých 45 % koupila od německé stavební spořitelny Bausparkasse Schwäbisch Hall za zhruba 6,15 mld Kč.

Červen

19. - Obvodní soud pro Prahu 8 uznal nárok na odškodnění českých majitelů vozů koncernu Volkswagen v kauze Dieselgate. V říjnu odvolací senát verdikt zrušil. Společnost Safe Diesel, která vlastníky vozů zastupuje, se v listopadu dovolala k Nejvyššímu soudu.

20. - Skupina ČEZ prodala svá aktiva v Bulharsku tamní firmě Eurohold za 335 mil. eur (8,6 mld.). Bulharský antimonopolní úřad v říjnu prodej zablokoval. ČEZ i Eurohold podaly každý za sebe proti rozhodnutí správní žalobu.

21. - Ovocnářská unie uvedla, že úroda bude kvůli jarním mrazům meziročně nižší asi o 21 %. Ztráta ovocnářů kvůli poklesu produkce a zhoršení kvality bude kolem 200 mil. Kč.

26. - Česká pošta oznámila, že do své restrukturalizace investuje 7,5 mld. Kč a že během šesti let sníží počet pracovních míst o 7000 ze stávajících 30 000.

27.- Z jednání valné hromady ČEZ vyplynulo, že firma se chce více soustředit na český trh, v zahraničí se zaměří hlavně na služby související s moderní decentrální energetikou. Firma plánuje krom Bulharska prodat majetek i v Rumunsku a Turecku a zvažuje i prodej elektráren v Polsku.

28. - Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit bank potvrdily, že jsou připraveny investovat do Národního rozvojového fondu až sedm miliard korun. Banky peníze poskytnou, jakmile fond získá potřebnou licenci od ČNB a budou vybrány a připraveny vhodné investiční projekty. Zřízení fondu navrhl premiér Babiš místo sektorového zdanění bank, které prosazovala koaliční ČSSD.

Červenec

1. - Největší česká mlékárna Madeta přišla o dodávky 200 000 litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH. Družstvo začalo víc dodávat do Německa.

- Skupina ArcelorMittal miliardáře Lakšmího Mittala oznámila, že dokončila prodej ostravské huti. Firmu převzala skupina Liberty Steel z globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Obchodní značka huti ArcelorMittal Ostrava se změnila na Liberty Ostrava.

2. - ČR zrušila povolení pro několik letů ruského Aeroflotu poté, co Rusko omezilo přelety ČSA přes Sibiř. Rusko reagovalo na nepovolení větší četnosti spojení ruských dopravců na trase do ČR. Obě strany se následně dohodly, že provoz dočasně ponechají bez omezení. V září se letecké úřady obou zemí dohodly, že letecký provoz mezi ČR a Ruskem bude fungovat bez omezení a dokonce zintenzivní.

8. - Vláda schválila investorský model stavby nových jaderných zdrojů. Investory budou dceřiné firmy společnosti ČEZ (EDU II pro jadernou elektrárnu Dukovany a ETE II pro Temelín). Investice by měla být placena skupinou ČEZ, a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji.

11. - Soud rozhodl, že ÚOHS se musí znovu zabývat smlouvou mezi ministerstvem dopravy a novým provozovatelem mýtného, konsorciem CzechToll a SkyToll. Vyhověl žalobě společnosti Kapsch. Nové rozhodnutí úřadu padlo koncem září, když ÚOHS nepravomocně zakázal plnění smlouvy na nový mýtný systém s tím, že toto rozhodnutí bude platit až rok poté, co řízení u ÚOHS, včetně rozhodování o odvolání státu, skončí. Nejvyšší správní soud v prosinci zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který smlouvu dříve prohlásil za neplatnou. Smlouva na nový mýtný systém tak je platná.

12. - Sněmovna schválila zavedení elektronických dálničních známek od roku 2021.

30. - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) informovalo, že vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí k prodloužení těžby uhlí v dole Bílina do roku 2035.

Srpen

27. - Ministerstva financí a průmyslu a obchodu představila kroky k podpoře podnikání, tzv. živnostenský balíček.

28. - Korejský výrobce pneumatik Nexen Tire otevřel v průmyslové zóně Triangle u Žatce svou první továrnu v Evropě s 800 lidmi. Postupně investuje až 22 mld. Kč, po dokončení investic bude zaměstnávat 1300 lidí. Součástí areálu je vývojové technologické centrum.

30. - Nové jaderné bloky v jaderné elektrárně Dukovany získaly kladný posudek vlivu na životní prostředí. Vydalo ho MŽP s tím, že stavba nového jaderného zdroje bude mít přijatelné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Září

13. - Sněmovna přehlasovala senátní veto a schválila, že elektronická evidence tržeb (EET) se rozšíří na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Poslanci schválili i návrh, že některé služby a zboží, například vodné a stočné a audioknihy, se přesunou do nejnižší, desetiprocentní sazby DPH.

- Sněmovna schválila novelu lesního zákona, která by měla urychlit a zjednodušit boj s kůrovcovou kalamitou.

- Sněmovna schválila zavedení jednotné jízdenky na dráze pro cestující, kteří využijí vlaky různých dopravců.

18. - Česka pojišťovna (ČP) a pojišťovna Generali, které v ČR působí v rámci světové pojišťovací skupiny Generali, oznámily, že propojí své aktivity. Pojistné portfolio pojišťovny Generali se do konce roku stane součástí ČP. Ponese nový název Generali Česká pojišťovna.

19. - Zástupci vlády v čele s premiérem Babišem a zástupci čtyř největších komerčních bank, ČSOB, Komerční banky, České spořitelny a UniCredit Bank, podepsali memorandum o spolupráci při vzniku Národního rozvojového fondu.

Říjen

1. - Analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) Michael Fanta uvedl s odkazem na údaje MMF, že stínová ekonomika v ČR činí 9,2 % HDP, tedy více než 460 mld. Kč.

7. - Škody způsobené kůrovcem a suchem podle think tanku Czech Forest za letošek dosáhnou 40 mld. Kč. V budoucnu jsou ohroženy smrkové lesy za 600 mld. Kč.

11. - Podle ministerstva dopravy státní slevy v dopravě pro studenty a důchodce stály stát za rok fungování přes 5,6 mld. Kč.

15. - Dle odhadu ČSÚ se obilí letos v ČR sklidilo o 9,8 % více než loni (7,638 mil. tun).

18. - MF informovalo, že uspělo v mezinárodním sporu s insolvenčním správcem zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe. Odvolací soud v Mnichově potvrdil, že správce musí respektovat postavení ČR a daňové pohledávky českých orgánů budou spláceny přednostně. ČR tak bude i nadále v rámci insolvenčního řízení vystupovat jako zajištěný věřitel.

31. - Řetězec Makro dostal od ÚOHS pokutu 46,6 mil. Kč za zneužití významné tržní síly.

- Vítězem sedmimiliardového tendru státního podniku Lesy ČR na lesnické práce a prodej dřeva pro léta 2020-24 se stala skupina PETRA z Hodonína, která podala nejlepší cenovou nabídku na deseti z 54 soutěžených jednotek.

Listopad

6. - Sněmovna schválila zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky a lihoviny a vyšší zdanění loterií. Zvýšit by se měl také poplatek za vklad do katastru nemovitostí a pojišťovny budou muset zdanit část svých technických rezerv a rezervy budou nově daňově uznatelné jen v menší míře než dosud. Senát v prosinci vrátil vládní návrh zpět do Sněmovny.

12. - Podle finančního ředitele ČEZ Martina Nováka hnědouhelná elektrárna Počerady bude téměř jistě mít od začátku roku 2024 nového majitele, skupinu Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Na základě dříve podepsané smlouvy získá za elektrárnu ČEZ dvě miliardy korun.

13. - Premiér Babiš oznámil, že nový blok Jaderné elektrárny Dukovany se začne stavět v roce 2029, dokončen bude v roce 2036. Tendr chce ČEZ vypsat v roce 2020, nabídky čeká v roce 2021. Cena nového zdroje by mohla být 140 až 160 mld. Kč.

18. - Vláda schválila zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook nebo Google. Zákon, pokud ho schválí parlament, by mohl začít platit během příštího roku.

20. - Australská těžařská společnost European Metals Holdings (EMH) Limited oznámila, že se podmínečně dohodla s českou energetickou firmou ČEZ na strategickém partnerství a výrazné investici do projektu těžby lithia na Cínovci. V případě dokončení dohody získá ČEZ za 34,06 mil. eur (870,4 mil. Kč) podíl 51 % ve firmě Geodet, české dceřiné společnosti EMH, která vlastní práva na těžbu.

22. - Sokolovská uhelná oznámila, že začne s postupným útlumem. Důvodem je tlak na omezení těžby a zpracování uhlí a ním související ceny emisních povolenek. V následujících dvou letech by mělo z firmy odejít kolem třetiny z 3000 zaměstnanců.

28. - Havíři z Dolu Lazy v Orlové na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím. Téměř po 130 letech tak v tomto dole společnosti OKD skončila těžba.

- V ČR začalo vypínání televizního vysílání ve standardu DVB-T a přechod na DVB-T2, který souvisí s nutností uvolnit část televizního pásma rychlým mobilním sítím.

Prosinec

1. - Na českých dálnicích začalo fungovat nové satelitní mýto, jehož provozovatelem je konsorcium CzechToll/SkyToll.

5. - Sněmovna schválila hlasy ANO, ČSSD a KSČM státní rozpočet na rok 2020 se schodkem 40 mld. Kč.

- Podle Hospodářských novin jihokorejský konglomerát Korea Heavy Industry& Development kupuje od ruské Gazprombank dodavatele jaderných technologií Škoda JS.

Ivan CINKA