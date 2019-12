Bývalý malijský prezident Amadou Toumani Touré. FOTO - wikimedia commons

Touré se vrátil

Bývalý malijský prezident Amadou Toumani Touré, který byl v roce 2012 svržen armádou, se po letech exilu v sousedním Senegalu natrvalo vrátil do vlasti. S odkazem na sdělení jeho blízkých o tom informovala agentura AFP.

Tourého přivítala na letišti v metropoli Bamaku asi tisícovka stoupenců. »Daří se mi dobře a mám radost, že jsem tu,« prohlásil exprezident, který zemi vládl deset let od roku 2002. Armáda ho však zbavila funkce, jelikož podle ní nebyl schopný vypořádat se s islamistickými povstalci na severu země. Touré pobýval v exilu zčásti také kvůli tomu, že v Mali čelil do roku 2016 obviněním z velezrady. Nyní se spekuluje o tom, že tento u mnohých stále oblíbený politik uvažuje o svém návratu do politiky.

Bezpečnostní situace se však v zemi od roku 2012 nezlepšila. Armáda i přes pomoc mise EU i francouzských vojáků stále nemá kontrolu nad rozsáhlými částmi území na severu země, kde opakovaně útočí islamistické gangy.

(čtk)