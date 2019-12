Nepůjde pak jen o folklór

Počátkem týdne ožila města novým folklórem. Padesátka, stovka lidí tu i onde si přišla zamanifestovat proti premiérovi Babišovi a ví bůh proti komu ještě. Někde ani ta padesátka však nebyla. Minimální procento lidí z počtu občanů Česka, kteří si myslí, že jen oni mají pravdu, lidí zmanipulovaných sociálními sítěmi, anebo mladých, kteří si myslí, že »budou u toho až...«. Pak, na pokyn kohosi, jenž nastrčil před sebe tři mladíky, kteří se domnívají, že oni jsou těmi pravými mesiáši, kteří vyvedou národ z demokracie do »demokracie jiné«, tedy jejich, »demokracie«, kterou nikdo nedefinoval a jejíž program nikomu pro jistotu nebyl předložen, se shromáždí na Václavském náměstí. Pak po projevech, dokonce tentokrát některých opozičních lídrů, jako bezmyšlenkový dav potáhnou městem. Tentokrát jsme se poprvé mohli zároveň dozvědět o angažovanosti některých stran po boku vůdců z Milionu chvilek. Televize nám ukázala jednoho z nich, Bartoše, šéfa Pirátů.

Ano, byl by to folklór, kdyby šlo jen o předvádění davu, který má jediný program: Svrhnout současnou koalici a to jakýmikoli prostředky. Zatím jde o demonstrace, urážky českých státníků, možná i herdy do zad těch, kteří náhodou projevují jiný názor, provokativní vytahování českých vlajek a křik podle pokynů z tribuny nebo těch, kteří se sami jmenovali za vůdce pochodujícího či stojícího davu. Když toto opoziční snažení se spojí se zkušebními balónky typu odsunu sochy Koněva a postavení sochy vlasovcům, s osobními útoky na představitele jiného názoru, s urážkami v některých sdělovacích prostředcích na kohokoli, kdo říká něco jiného, najednou z folklóru se stane nebezpečná hra, která nemusí končit jen u pokynu sejít se na náměstích v našich městech a soustředěním těch samých v Praze na Václaváku. Mesiášství není totiž jen pokojné kázání v chrámu, ale i fanatické bourání toho, co stojí v cestě. Ti tři z Milionu chvilek ale nechtějí být přibiti na kříž, ale dostat se vzhůru, i když cesta bude mířit třeba, obrazně řečeno, »do pekel«. Když však folklór nebude stačit, a jak se ukazuje ani k volebnímu úspěchu nestačí, přijdou jiné způsoby, jak dojít ke svým cílům. A nevěřte, že jich nepoužijí. Ti, kteří řídí cesty vůdců Milionu chvilek, dobře znají svůj cíl a udělají všechno pro to, aby se naplnil. Vzory tu přece jsou a nemusíme jít až do doby pochodní, ale je tu i Majdan či třeba jen Zifčákové. Už nepůjde jen o folklór. Proto to Fučíkovo Lidé, bděte je, jak vidno, stále platné.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov