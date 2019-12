Ovečky

Tak máme »konečně« hned za dveřmi ty nádherné křesťanské svátky plné lásky, pohody a především žádného stresu. Bližní si budou předávat dárky a užívat si teplo rodinného krbu. Mnozí dokonce v tomto čase budou trávit myšlenkami na boha. A prý jich letos bude opravdu hodně…

Ono totiž v naší podle všeho nejateističtější zemi na světě církev opět začíná bodovat. To, že téměř dvě pětiny našich občanů údajně chodí o těchto svátcích do kostela, bych bral s rezervou, přeci jenom, je to tradice a mnohdy i zajímavá podívaná, případně »tip na výlet«. Ale stoupá prý i počet »skutečně« věřících. V uplynulých dvou letech by to mělo být o dva procentní body a jejich celkový počet tak stoupnul až na 35 procent, přičemž minimálně jednou do měsíce zamíří na bohoslužbu asi desetina z nich, další desetina pak několikrát do roka.

No, není to příliš horlivosti, ale i tak, holt 3,5 procenta populace si jednou za měsíc rádo poslechne varhany, což je rozhodně zajímavý zážitek. Nutno jenom dodat, že onoho průzkumu, z nějž tato čísla vycházejí a zpracovala ho agentura STEM, se zúčastnilo 1000 lidí, tak bych to přeci jenom bral trochu s rezervou…

Co je ale nepopiratelným faktem, že kolem těchto svátků se rozhodně daří různým charitám, a to především těm církevním. Lidé přispívají na chudé, hladové či nemocné. Což o to, určitě je to chvályhodné, pokud si tím někdo pouze nekompenzuje, že celý rok se jinak chová k ostatním jako dobytek. Osobně na tento koncept nevěřím. To, na co lidé většinou přispívají, by totiž mělo být už ze základu zajišťováno státem, který si platíme z daní, nutno však přiznat, že ten má opravdu v mnoha ohledech rezervy. V kapitalismu to prostě jinak nejde.

Další věcí je, že u peněz na charitu člověk vůbec netuší, na co se ve výsledku využijí a kolik z nich vlastně vůbec k proklamovanému adresátovi dojde. Tipnul bych, že k potřebným se dostane možná tak desetina a ostatní jde na platy charitářů a na provoz. Mojí domněnku ostatně potvrzuje nedávný článek Wall Street Journal, v němž se tvrdí, že třeba takový Vatikán bere každoročně až 55 milionů dolarů ze zisků svých charit na zalátání děr v rozpočtu a na charitativní účely nakonec putuje právě jen asi 10 procent.

Jo a jen tak mimochodem, tyto díry v rozpočtu vznikly po třech miliardách dolarů vyplacených jako odškodnění obětem sexuálního zneužívání ze strany kněží. Tak jen se modlete, ovečky, a veďte k tomu i své děti. A nezapomeňte přispět na charitu, třeba se vám to vrátí…

Tomáš CINKA