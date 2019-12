Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nepromyšlené návrhy pražského magistrátu

Pražský magistrát využil svou zákonodárnou iniciativu a předložil do Sněmovny návrh úprav daňového systému. Cílem je podle zastupitelů usnadnit lidem možnost pořídit si vlastní bydlení.

Při nákupu bytů navrhuje město snížit sazbu DPH z 15 na 10 procent. Změny se týkají i daně z nabytí nemovitosti, daně z příjmu a zvýšení výnosu krajů a obcí z vybrané daně z přidané hodnoty. Tyto dílčí kroky by podle magistrátu znamenaly konkrétně pro Pražana zlevnění vlastnického bydlení o několik stovek tisíc korun. Snížením DPH při nákupu bytu ze současných 15 na 10 procent by zlevnilo bydlení pro kupujícího. Na DPH zaplatí nyní kupující za průměrný pražský byt podle magistrátu až milion korun. Snížení by se kromě nákupu nemovitostí pro bydlení mělo týkat i oprav a rekonstrukcí bytů.

Daň z nabytí nemovitosti by podle návrhu neplatili lidé, kteří si pořizují nemovitost pro bydlení a zároveň žádnou jinou nevlastní, a také bytová družstva v případě, že všichni členové splňují stejnou podmínku.

»Je to pro nás rozhodně k diskusi, ale nesmíme zapomínat na to, že první nákup bytu, družstevního podílu atd. je vlastně bez zdanění jako takového – neplatí se tam daň z nabytí majetku. V tomto případě platí osvobození. Na druhé straně je DPH velmi harmonizovaná daň s Evropskou komisí a problém je v tom, že už nyní je tento první nákup nemovitosti ve snížené sazbě, v té 15procentní,« reagovala pro náš list předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) s tím, že pokud by se sazba ještě měla snížit na 10 procent, podle ní by se to muselo asi vyjednávat i v kontextu s evropskými pravidly. »A nemluvím už vůbec o výpadku DPH, který by daňové inkaso mělo, a čím by byl nahrazen,« zdůraznila poslankyně.

Hovořila také v této souvislosti o případné účinnosti novely. Podle Vostré by měla účinnost zákonů být vždy buď od 1. ledna nebo od 1. července. »A já si neumím představit, že tato změna by měla platit od července, čímž by vlastně nabourala schválený státní rozpočet. To jsou otazníky, které u toho máme. Ale jak jsem řekla - je to k diskusi, budeme to propočítávat, protože podpora zejména družstevního bydlení je naše priorita. Budeme určitě jednat, nezahazujeme to,« dodala šéfka sněmovních rozpočtářů.

Vypadá to jednoduše, ale není

Třetím návrhem je rozšíření možnosti daňových odpočtů nejen na koupi bytů do soukromého vlastnictví, ale rovněž do družstevního. Družstevník, který splácí úvěr, by si tak mohl odečíst úroky od základu daně. Tím by se podle pražského magistrátu zrovnoprávnilo postavení lidí, kteří nejdou bydlet do vlastního. Podle Vostré je otázka, zda je to družstevní podíl nebo byty pak přecházejí do osobního vlastnictví apod. »U něčeho se úroky, pokud si bere kupující hypotéku, dávají do daňového základu, odečítají se, ale neodečítají se, pokud byt užívají sami. Pokud si někdo koupí byt a pronajímá ho, tak se to odečítá, protože vykazuje příjem z nájmu. Není to úplně jednoduché. Takový člověk by musel prokázat, že byt užívá sám, nemá žádného nájemníka...« dodala.

Cílem zvýšení podílu daní, které z DPH připadají samosprávám, je pak podle návrhu města zajištění peněz na výstavbu infrastruktury a občanské vybavenosti, která je pro bytovou výstavbu nutná. Průměrná cena volných nových bytů v Praze podle údajů poradenské společnosti Deloitte na konci srpna meziročně vzrostla o 7,7 procenta na 110 000 korun za metr čtvereční. Pokud jde o nájemní bydlení, průměrné tržní měsíční nájemné stouplo podle analýzy firmy zpracované pro hlavní město z 214 Kč za metr čtvereční v prvním pololetí roku 2014 na 307 Kč v polovině letošního roku. Vedení města chce stále rostoucí ceny bydlení řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů či podpora družstevní výstavby.

(ku)