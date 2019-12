Ilustrační FOTO - Pixabay

Tvrdší pravidla pro turistické průvodce

Požadavky na turistické průvodce se zřejmě zpřísní, budou muset mít registraci od ministerstva pro místní rozvoj. Schválením živnostenské novely k omezení průvodců bez kvalifikace o tom rozhodla Sněmovna. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Hlavní město Praha původně navrhovalo zařadit průvodcovské služby mezi vázané živnosti. Sněmovna ale pražskou novelu zcela změnila. Kritici namítali, že pražský návrh by znemožnil průvodcovství například studentům a bezdomovcům.

Praha se potýká s necertifikovanými průvodci delší dobu. Službu může vykonávat v podstatě kdokoli. Podle místopředsedkyně sněmovního hospodářského výboru Květy Matušovské (KSČM) se s podobnými problémy potýkají i další česká města. »V turisticky atraktivních lokalitách včetně městských rezervací a míst zapsaných organizací UNESCO na seznam světového kulturního a přírodního dědictví vykonávají tuto činnost amatéři bez potřebných znalostí,« prohlásila. Jedná se podle ní o cizince pobývající v ČR na základě turistických víz. Podle Matušovské jsou tak ohrožena pracovní místa kvalifikovaných absolventů škol zaměřených na cestovní ruch, kteří těžko hledají uplatnění, a narušen je i systém profesního vzdělávání průvodců. »Hlavně nemáme kontrolu nad tím, co turistům vykládají,« dodala na adresu amatérských průvodců. Zdůraznila, že řada vyspělých zemí si hlídá a garantuje kvalitu průvodcovství.

Poslanci schválili úpravu Patrika Nachera (ANO) k omezení takzvaných deštníkářů. Jde o průvodce, kteří nabízejí služby zdánlivě zdarma, na konci vycházky ale od účastníků vyberou spropitné.

Průvodcovství zůstane volnou živností, zavede ale pro průvodce národní průkazy vydávané ministerstvem. Jejich první stupeň by vyžadoval jen registraci, druhý by předpokládal odbornou kvalifikaci danou příslušným vzděláním. Turisté by si sami zvolili, jak kvalitního průvodce využijí. Z povinnosti vlastnit průkaz Sněmovna vyňala průvodce v budovách, tedy například na hradech a zámcích, a v přírodních chráněných územích.

Krátkodobé pronájmy bytů zatím bez regulace

Poslanci odmítli k novele připojit regulaci krátkodobého pronajímání bytů turistům zejména prostřednictvím různých elektronických platforem. Nacher prosazoval uzákonění pravomoci pro obce, aby mohly nařízením stanovit období, ve kterém je poskytování takových služeb zakázáno, a určit i další regulace z hlediska počtu ubytovaných osob nebo počtu přenocování v jednom bytě za rok.

Navrhovanou regulaci kritizovali zejména poslanci ODS, byť uznávali, že v některých městech mohou krátkodobé pronájmy působit problémy. »Jde o brutální zásah do soukromého vlastnictví,« uvedl Vojtěch Munzar.

Zaznívala varování, že regulace dopadne jen na menšinu pronajímatelů, kteří platí daně, a na takzvanou šedou zónu nikoli. Naopak například podle Heleny Válkové (ANO) se zapomíná na základní práva lidí, kteří žijí v bytových domech trvale. »Pokud někdo udělá z poloviny bytového domu hotel, není to v pořádku,« přidal se k zastáncům možné regulace Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Pražská radní Hana Kordová Marvanová (STAN) návrh k regulaci krátkodobých pronájmů podpořila. »Je to dlouhodobý problém a bohužel se ho nepodařilo vyřešit,« poznamenala. Kontrolu by měly podle radní na starosti živnostenské úřady, byť by byla s ohledem na ústavní ochranu obydlí omezená.

(jad)