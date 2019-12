Ľuboš Blaha (vlevo) společně s profesorem Oskarem Krejčím a Ivanem Kratochvílem na Litoměřickém odborném semináři v září 2017.

Podpora slovenskému levicovému politologovi

Slovenského levicového politologa, filozofa a politika Ľuboše Blahu, který je předsedou výboru pro evropské záležitosti Národní rady Slovenské republiky za stranu Směr-SD, podpořila skupina českých intelektuálů. Blaha čelí ostrakizaci od Slovenské akademie věd (SAV), která jej vyzvala, aby zvážil kvůli svým názorům své další působení na Ústavu politických věd SAV.

Mezi signatáři dopisu zaslaného Slovenské akademii věd jsou vysokoškolský pedagog profesor PhDr. Jan Keller, CSc., politik a diplomat Jan Kavan, doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc., vysokoškolská učitelka, právník Stanislav Novotný, spisovatelka Lenka Procházková, novinář PhDr. Josef Skála, CSc., ekonom Ing. Jaroslav Šulc, CSc., advokát JUDr. Jiří Vyvadil, historik a politolog PhDr. Zdeněk Zbořil a mediální analytik docent Petr Žantovský, Ph.D.

»Doktora Blahu známe jako autora originálních odborných studií opřených o úctyhodnou škálu literatury a pramenů. Řadu let je aktivním účastníkem vědeckého a politického dění i v naší zemi. Také zde si vydobyl nefalšovaný respekt a širokou popularitu právě tím, co zdobí skutečného vědce a politika - rozhodnou obhajobou veřejného zájmu proti každé svévoli ‚práva‘ silnějšího,« uvedli v dopise zaslaném předsedovi Slovenské akademie věd profesoru Pavolu Šajgalíkovi. »Nikdo nedokáže zpochybnit, že za pravdu a spravedlnost kříží kordy z ušlechtilých, a nikoli nízkých osobních pohnutek. Jistě i díky tomu patří k nejsledovanějším aktérům debat na sociálních sítích, aniž by disponoval nákladným aparátem a movitými mecenáši,« pokračuje jejich dopis.

Komu se nelíbí jeho názory?

Předsednictvo SAV zahájilo řízení před etickou komisí ve věci možného porušení Etického kodexu akademie ze strany Blahy. Zároveň ho vyzvalo, aby zvážil své další působení v Ústavu politických věd, jehož renomé údajně svými vystoupeními vážně poškozuje. »Dokážeme si představit, že odvaha doktora Blahy opřená o hlubokou erudici a komunikační šarm jeho názorové oponenty dráždí. To je v demokratické diskusi pochopitelné. To, že by kdy jednal v rozporu s etikou, je však tím posledním, co by mu bylo možno vytknout,« oponují čeští signatáři.

Důvodem je jeho nebojácné vyjadřování ke světové, evropské i slovenské politice. Je znám jako nejviditelnější slovenský levicový intelektuál, který brání historickou pravdu o socialismu či druhé světové válce, čelí snahám o vytváření obrazu nepřítele, pokusům o přepisování dějin. Kampaň proti Blahovi rozpoutala pravicová slovenská média.

Blaha je pravidelným účastníkem mnohých akcí autentické levice probíhajících na území České republiky, například Litoměřických seminářů, Vratimovských odborných seminářů aj. Nejednou vystupoval i v našem listu.

»Intelektuál významně přispívající k prestiži slovenské akademické obce i celé vaší země si nezaslouží ostrakizaci, nýbrž naši společnou podporu,« zakončili čeští signatáři svůj dopis.

Výzvy SAV Blaha odmítá s tím, že nevidí důvod, aby předsednictvo akademie věd zasahovalo do politického zápasu na Slovensku.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ