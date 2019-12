Ilustrační FOTO - Pixabay

Umění v žaludku

Umělecké dílo, prodané za 120 000 dolarů (asi 2,8 milionu Kč), skončilo v žaludku jiného umělce. Tento incident - či performance - upoutal pozornost médií včetně světových agentur či britské stanice BBC.

»Je to žluté, je to přilepené páskou ke zdi, stojí to 120 000 dolarů a dá se to sníst. Co je to?« napsala v hádance agentura AFP a hned si odpověděla: »Banán prodaný za uvedenou cenu jedním umělcem, který jiný umělec s potěšením pozřel, aby šokoval měšťáky!« Dílo, představující prostě jen banán přichycený lepicí páskou ke zdi, vytvořil italský umělec Maurizio Cattelan a nazval jej Komediant. V týdnu po události, k níž došlo 7. prosince, zakoupili tři kupci tři exempláře tohoto díla v limitované sérii. Třetí exemplář s banánem byl podle agentury AP prodán za 150 000 dolarů a měl skončit v muzeu. Ale Komediant byl vystaven na prodejní výstavě soudobého umění Art Basel v Miami na Floridě, když se jeden z návštěvníků rozhodl uspořádat happening. »Toto je umělecké představení hladového umělce,« prohlásil David Datuna, přistoupil ke zdi, odtrhl od ní banán, oloupal jej a snědl za velkého zájmu publika. »Mám rád díla Maurizia Cattelana a tuto instalaci skutečně miluji. Je moc chutná,« dodal.

Jakkoli Datunův počin osazenstvo galerie zprvu rozzlobil, žádné kroky proti umělci nepodnikli. Jen jeden banán nahradili jiným, který už střeží strážník. »Datuna nezničil umělecké dílo. Banán je idea,« uvedl ředitel galerie Lucien Terras. Hodnota díla podle jeho vysvětlení spočívá v certifikátu pravosti a očekává se, že banán bude nahrazován pravidelně, aby neshnil. »Přineslo to spoustu napětí a pozornosti. Z představení jsme nebyli nadšeni, ale reakce byla fantastická a rozesmála hodně lidí,« řekl Terras. Cattelana asi nejvíce proslavilo dílo nazvané Amerika v podobě plně funkční záchodové mísy z 18karátového zlata. Dílo v hodnotě pěti až šesti milionů dolarů bylo v září ukradeno v Blenheimském paláci v Anglii.

(čtk)