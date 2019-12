Alpy. O zapsání alpinismu na seznam UNESCO společně usilovaly Francie, Itálie a Švýcarsko. Ilustrační FOTO - Pixabay

V dědictví nově alpinismus i thajská masáž

Alpinismus, slovenské drátenictví či tradiční thajské masáže jsou nejnovějšími přírůstky na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Společně s dalšími desítkami kulturních zvyklostí z celého světa je na seznam zařadil Mezivládní výbor pro nehmotné kulturní dědictví UNESCO, který se v minulém týdnu sešel vůbec poprvé v jižní Americe, a to v Kolumbii.

O zapsání alpinismu na seznam usilovaly společně Francie, Itálie a Švýcarsko. UNESCO jej definuje jako »umění lezení na vrcholy a skalní stěny vysokých hor, ve všech ročních obdobích, po skále či po ledu«. Kromě užívání specifického vybavení a pohybových technik klade alpinismus důraz také na znalost horského prostředí či ctění určitých etických zásad. Horolezci by po sobě na horách neměli zanechávat žádné trvalé stopy a měli by si pomáhat v nouzi. Pro mnohé je také životním stylem. UNESCO se pro zapsání alpinismu rozhodlo především kvůli solidaritě mezi horolezci, jejich výkonům a jejich bezprostřednímu vztahu k divoké přírodě.

Alpský styl lezení dosáhl podle AFP svého vrcholu v druhé polovině 20. století, kdy se horolezeckým velikánům, jakými byli Walter Bonnati či Reinhold Messner, podařilo tuto metodu přenést z Alp na nejvyšší vrcholy hor po celém světě. Oproti tzv. expedičnímu stylu lezou alpinisté v malých skupinkách, dvojicích, či dokonce samostatně. Nevyužívají pomoci jiných osob a mají tak k dispozici jen to, co unesou. Pohybují se co nejrychleji s co nejmenší zátěží a nevyužívají žádné umělé opory či kyslíkové přístroje.

SR: drátenictví, umění generací

Slovensko získalo uznáním drátenictví už sedmou položku na seznamu nehmotného dědictví. UNESCO řemeslo popisuje jako jednoduchou techniku ručního ohýbání, svazování a proplétání tenkých kovových vláken bez sváření či pájení, která se využívá dodnes. Podle slovenského listu SME a ČTK se mu věnují výrobci po celém Slovensku, hlavně ve Středním Pováží, v Kysucích, na Oravě, v Turieci, Ponitří, na Spiši, v Tekově či v Bratislavě. Umění splétání drátů se v některých rodinách přenáší z generace na generaci. Jde tedy o hodně živou tradici.

Kočování či pohostinnost

Na seznam nehmotného dědictví mezivládní výbor zapsal také například tradiční thajské masáže Nuad, které se pohybují na hranici filozofie, umění, kultury a tradiční thajské medicíny. Uznání se dočkalo také sezónní kočování rakouských, italských a řeckých pastevců mezi zimními a letními pastvinami či tradiční pohostinnost iráckých občanů vůči milionům muslimských poutníků, kteří při příležitosti svátku arbaín každoročně směřují do svatého šíitského města Karbaly.

UNESCO vytvořilo seznam nehmotného kulturního dědictví v roce 2001. Jeho cílem je pomoci místním obyvatelům ochránit jejich zvyklosti a uchovat je do budoucna. Česká republika má na seznamu zapsán mužský lidový tanec ze Slovácka verbuňk, masopustní průvody s maskami na Hlinecku, sokolnictví, jízdu králů na Slovácku a Hané, loutkářství (společně se Slovenskem) a modrotisk (společně se Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem).

UNESCO proti tradici

Ze seznamu UNESCO se také vyřazuje. Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu ze svého seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva vyřadila únorový karneval v belgickém Aalstu. Jeho pořadatelé totiž kvůli maskám karikujícím židy čelili obvinění z antisemitismu. Podle UNESCO se podpora takové akce neslučuje s principy organizace. Starosta Aalstu kritiku odmítá a o vyřazení ze seznamu UNESCO sám požádal. Podle něj jen tak může město dál bez cenzury pokračovat v tradici průvodů, které jsou proslulé satirickými maskami a nekorektním humorem.

»UNESCO hájí své základní principy důstojnosti, rovnosti a vzájemného respektu mezi lidmi a odsuzuje všechny formy rasismu, antisemitismu a xenofobie,« stojí v prohlášení, které na svém zasedání v kolumbijské metropoli Bogotě přijal mezivládní výbor této organizace. Podle něj je opakované používání rasistických a antisemitských vyobrazení a masek v průvodu nepřijatelné.

Hlavní město Aalst

Karneval v Aalstu, jehož tradice je dlouhá přes 600 let, byl na seznam nehmotného dědictví zařazen v roce 2010. UNESCO tehdy ocenilo jeho »podvratnou atmosféru«, tedy atmosféru posměchu, a to, jak lidé karnevalový průvod využívají jako možnost satiricky komentovat aktuální události. Loni v březnu ale vzbudil rozruch jeden z alegorických vozů v karnevalovém průvodu, na němž byly umístěny karikatury dvou židů s pejzy, kteří šlapou po pytlích s penězi. Podle židovských organizací šlo o antisemitské zobrazení, pořadatelé ale masky bránili s poukazem na tradici často nevybíravého humoru, jehož terčem jsou i představitelé různých náboženství.

Starosta Aalstu Christoph D’Haese řekl, že obvinění z antisemitismu je urážlivé a že dotyční kritici nemají smysl pro humor. Nicméně nakonec i sama belgická vláda požádala organizaci UNESCO, aby karneval ze seznamu nehmotného dědictví vyřadila, důvod pro tento krok ale kabinet neuvedl. Pro starostu Aalstu, ležícího asi 30 kilometrů od belgické metropole Bruselu, však už navždy hlavním městem bude Aalst, pokud se to bude dotýkat posměchu a satiry.

(ava)