Učební obory s maturitou mají být v ČR běžné

Učební obory, ve kterých mohou žáci získat postupně výuční list i maturitu, se zřejmě stanou běžnou součástí vzdělávacího systému v České republice. Ministerstvo školství dosud tento model pokusně testovalo, nyní ho chce zakotvit v novele nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání.

Týkat by se to mělo například oborů autotronik nebo mechanik seřizovač. Novela nařízení vlády má podle ministerstva stanovit obory, ve kterých by měli žáci získat ve třetím ročníku výuční list a ve čtvrtém udělat maturitní zkoušku. Třeba ve čtyřletém maturitním oboru autotronik budou moci podle úřadu ve třetím roce udělat závěrečnou zkoušku pro povolání autoelektrikáře a žáci v maturitním oboru mechanik seřizovač zkoušku pro obráběče kovů.

Podle náměstka pro řízení vzdělávání Václava Pícla tento model umožňuje širší uplatnění absolventů na trhu práce. Zájem o něj mají střední školy i zaměstnavatelé, řekl. V seznamech oborů by tyto vzdělávací programy měly mít označení L/0.

Podobným úvahám ministerstva školství nerozumí člen školského výboru Poslanecké sněmovny Ivo Pojezný (KSČM). A navíc si myslí, že v této době opravdu rozhodně nejsou na pořadu dne. Proč? »Jde o to, že právě nyní začala ve Sněmovně v prvním čtení debata o zrušení povinné maturity z matematiky. A ta ještě několik měsíců potrvá. Jelikož se jedná o technické obory, pak by se z ní mělo i v těchto oborech maturovat a žáci by měli jednoznačně vědět, zda tomu tak bude. Také si nejsem jist, zda potřebují právě autoelektrikáři a obráběči kovů širší uplatnění, když je jich takový nedostatek na trhu práce a podniky se mohou přetrhnout v nabídkách pracovních příležitostí u těchto oborů,« zdůraznil pro náš list komunistický poslanec.

Člen školského výboru Poslanecké sněmovny Ivo Pojezný (KSČM).

Proč raději neuvažovat o mistrovské zkoušce?

Ministerstvo školství ovšem považuje postupné zakončení vzdělávání v některých učňovských a maturitních oborech za vyzkoušený systém. K pokusnému ověřování na školách totiž dochází od roku 2012. V současnosti se ho účastní 63 středních škol. Otázkou je, zda je to dostatečný počet. V České republice bylo v loňském školním roce podle údajů ministerstva 509 učilišť, která nabízela obory s výučním listem a 1025 škol se čtyřletými maturitními obory.

V úvahu je třeba určitě vzít jejich dlouhodobé upozornění na vysokou neúspěšnost učňů u maturitních zkoušek. Například letos na jaře nezískalo maturitní vysvědčení na učilištích 42,5 procenta maturantů, kteří ji dělali poprvé! Celková čistá neúspěšnost prvomaturantů byla 23,7 procenta. Středoškoláci mohou zkoušku dvakrát opakovat. Ani na třetí pokus neuspějí podle CERMATu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) asi čtyři procenta maturantů. Pokud žák maturitní zkoušku neudělá a nemá ani výuční list, roky na střední škole se mu do vzdělání nezapočítají. Zaměstnavatelé i školy si přitom dlouhodobě stěžují na nedostatek zájemců o řemesla a jiné technické obory.

Pojezný souhlasí s odborníky v tom, že úspěšnost učňů u maturit není dobrá. Není mu ovšem zcela jasné, proč by měl mít takřka každý učeň maturitu. Je přesvědčen o tom, že důležité je pro mladého člověka s výučním listem, který přichází z učení do praxe, hlavně to, aby ovládal opravdu dobře své řemeslo. »Spíše bych u těchto oborů uvažoval o jakési mistrovské zkoušce, která by lépe vystihla jejich kvalitu a taky nabídla zajímavější uplatnění,« prohlásil k záměru ministerstva školství komunistický poslanec.

Ministerstvo školství by se v současné době podle Pojezného mělo zabývat problémy, které tíží náš upadající vzdělávací systém. »A témat je velká spousta - nepovedená inkluze, rozdíly v kvalitě vzdělávání mezi regiony, šílená byrokracie, přehodnocení kurikulární reformy, změny rámcových vzdělávacích programů, nedostatečná praktická příprava učňů a mnoho dalších a dalších problémů,« reagoval poslanec KSČM.

(ku)