Ilustrační FOTO - Pixabay

Lékaři předepisující konopí budou hlásit výsledky léčby

Lékaři předepisující pacientům léčebné konopí budou nově hlásit úřadům výsledky léčby. Počítá s tím novela dvou zákonů a návrh vyhlášky, který ministerstvo zdravotnictví předložilo k připomínkám.

Léčebné konopí má v ČR předepsáno asi 700 lidí, nejčastěji na chronickou bolest, užívají ho ale také nemocní s rakovinou, AIDS nebo roztroušenou sklerózou.

Vyhláška navazuje na změny zákonů o léčivech a o veřejném zdravotním pojištění, které od ledna příštího roku umožňují hradit pacientům 90 procent ceny léčebného konopí ze zdravotního pojištění. »Součástí novely zákona o léčivech se stala povinnost lékaře předepisujícího individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů, a to v anonymizované podobě,« uvádí dokument.

Léčebné konopí předepisuje nyní několik desítek lékařů. Data budou hlásit přes webový formulář Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který má na starosti i nákup léčebného konopí pro české pacienty od výrobce a jeho distribuci do lékáren. O pacientovi bude kromě diagnózy a podrobností o léčbě, včetně například nežádoucích účinků, úřad znát jen pohlaví a věk. Údaje bude hlásit jednou na rok, vždy do konce března.

Podle dokumentu odborná lékařská veřejnost poukazuje na to, že k léčbě konopím chybí dostatek klinických studií, kvůli kterému je přístup lékařů nejednotný. »V současné době neexistuje klinická studie realizovaná v ČR, která by účinnost konopí prokazovala a dávala předepisujícím lékařům klinická data, na jejichž základě by dokázali konopí v léčbě využívat v takovém množství, takovým způsobem a u takových skupin pacientů, u kterých je tato léčba přínosná,« píše se v dokumentu.

Nenechat pacienta zbytečně trpět

Sběr a následné vyhodnocování dat od pacientů se podle ministerstva stane jedním ze zdrojů k dalšímu využití konopí pro léčbu. V následujících letech bude podle návrhu vyhlášky nutné oprávněnost léčby konopím na základě těchto dat znovu posoudit.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková postup ministerstva zdravotnictví v tomto případě schvaluje. Zdůraznila, že konopí je psychoaktivní látkou, která sice neléčí, ale prokazatelně pomáhá řadě pacientů k zmírňování bolesti, křečí, záchvatů a nevolnosti zejména po chemoterapii, po operacích, při neuropatických bolestech, nechutenství nebo při špatném spánku. »Z tohoto důvodu, i přes nedostatek ověřených dat z klinické praxe, je předepisování léčebného konopí pro pacienty důležité. Cílem zdravotnictví musí vždy být - nenechat pacienta zbytečně trpět,« řekla Marková našemu listu.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Je však podle ní nezbytně nutné být pod dozorem zkušeného lékaře a užívat pouze předepsané konopí z lékárny s vhodným a kontrolovaným složením účinných látek. Kromě nesporných benefitů pro přesně a pečlivě vybrané pacienty má totiž léčebné konopí prokázané i nežádoucí účinky. Může mimo jiné zhoršit průběh stávající psychózy schizofrenního i afektivního okruhu a u citlivějších jedinců může psychózu i spustit. V neposlední řadě je to také možnost vzniku závislosti na marihuanu. »Přístup ministerstva zdravotnictví považuji za správný. Klinická data v České republice skutečně chybějí, a protože bude nyní konopí hrazeno z devadesáti procent, je třeba mít jasné důkazy o prospěšnosti, popřípadě rizicích pro pacienty. Zároveň nesmíme přehlížet ani stále vzrůstající finanční prostředky vynaložené na zdravotní péči a dbát na jejich racionální využití,« zdůraznila Marková.

Pojišťovny budou od ledna příštího roku hradit nejvýše 90 procent ceny z 30 gramů léčebného konopí pro jednoho pacienta měsíčně. Případné vyšší množství, nejvýše 180 gramů, by podléhalo souhlasu revizního lékaře. Kritici uvádějí, že navrhovaná maximální měsíční dávka je nedostatečná.

Pacientů, kteří užívají léčebné konopí, v ČR přibývá. Letos v květnu jich bylo 665 a lékaři jim předepsali přes pět kilogramů konopí, loni za celý rok to bylo 447 pacientů a 4,8 kilogramu předepsaného konopí.

(jad)