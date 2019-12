Hovoří představitel Svazu Vietnamců v ČR. Vlevo předseda ČVS Miloš Kusý a tiskový mluvčí Marcel Winter.

Společnost přátel Vietnamu nikdy nemlčí

Ohlédnutí za celoroční prací Česko-vietnamské společnosti (ČVS), z. s., proběhlo na 23. valné hromadě v sále restaurace Na staré sokolovně v Praze. Nejstarší a největší celostátní spolek přátelství s Vietnamem a Vietnamci žijícími v České republice opět potvrdil, že má v české společnosti své místo.

Zástupkyně velvyslance Vietnamské socialistické republiky v ČR Tran Thanh Huong vyjádřila potěšení z výsledků práce spolku. »ČVS velice rázně protestuje proti nepravdivým nebo Vietnam poškozujícím aktivitám,« uvedla diplomatka a vyslovila naději, že spolek se bude dále rozvíjet. Stejně optimistický byl i zástupce Svazu Vietnamců v ČR Nguyen Trung Ha, který ocenil nebojácné vyjadřování představitelů spolku v médiích. »Jménem vietnamské komunity děkujeme za tuto prezentaci názorů a vysvětlení. Vietnamci to tak jako vy vyjádřit v médiích neumějí,« řekl.

»Náš spolek nikdy nemlčí, i když mlčí ostatní,« navázal čestný předseda a tiskový mluvčí spolku Marcel Winter. Nebojíme se žádat omluvy, pokud někdo kritizuje Vietnamce či Vietnam neoprávněně, zdůraznil. Poslední dobou členové předsednictva dostávají otázku, jak zlepšit integraci Vietnamců. »Sami si připravili učebnici češtiny, protože se musí naučit česky, to je nutné,« zdůraznil. Nelíbí se mu nevyváženost zpráv, v nichž figurují Vietnamci. »Jestliže se někdy stane kriminální čin, pak je to všude v médiích. Ale když Vietnamci darují humanitární dar domovu důchodců, nikdo se to nedozví,« povzdechl si.

Slečna Luu Anh Nhat ze spolku Viet up a Václav Skalník při diskusi.

Členové spolku napomáhají rozvoji česko-vietnamských vztahů také v podnikatelské oblasti. Například, jak plyne ze zprávy o činnosti ČVS, v září informovali MPO a podnikatele, také Hospodářskou komoru, Asociaci exportérů, Svaz průmyslu a dopravy aj. o možnosti prezentovat se na vietnamském mezinárodním veletrhu Hardware&Hand Tools Expo, který proběhl v prosinci v Ho Či Minově Městě a v červnu 2020 se uskuteční v Hanoji.

Uvolnit pracovní víza

ČVS usiluje o zrušení zákazu zaměstnávání Vietnamců v ČR a žádá, aby jako satisfakci za několik let hackery ovládaný a zneužívaný Visapoint, čemuž český zastupitelský úřad v Hanoji nedokázal účinně čelit, a to i navzdory stížnostem a upozorněním od ČVS, byla možnost vydávání pracovních víz Vietnamcům uvolněna.

V diskusi vystoupil např. divadelník Václav Skalník, který vydal CD s vietnamskými pohádkami Příběhy z říše draků a víl. Načetli je přední čeští herci. Kromě toho má v plánu vydat v češtině knihu vietnamských pohádek, které přeložila členka ČVS, vietnamistka Iva Klinderová. Skalník a neziskovka Viet up, jež se zasazuje o lepší soužití a vzájemné pochopení mezi českou společností a vietnamskou diasporou v ČR, chtějí zaslat jako humanitární dar několik desítek vyřazených, ale kvalitních nemocničních postelí pro konkrétní vietnamskou nemocnici.

Předsedou ČVS byl opět zvolen Miloš Kusý, místopředsedy Jiří Hruška a Jaroslav Vítek.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ