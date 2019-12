Někde je chyba

Možná by mohl být titulek jiný, zda nechybí energie vládě, aby zajistila dostatek energie občanům. Proč to píšu? Protože mne znepokojila informace, že nový jaderný blok v Dukovanech se začne stavět až v roce 2029, dokončen pak bude o sedm let později, v roce 2036. Nedávno to zaznělo od pana Ing. Míla a také to prohlásil premiér Andrej Babiš. Pokud by to tak bylo, pak si vláda dává poměrně dost na čas. Pan premiér sice před nedávnem tvrdil, že jde o jednu z jeho priorit, mám však takové nepříjemné tušení, že takhle priorita nevypadá a málo jsme se posunuli od slov k činům. A to ani nemluvím o naší JE Temelín a její dostavbě, která je i lépe připravena, minimálně co se týče posudků vlivu na životní prostředí, územní připravenosti atd.

Ze všech stran přitom slýcháváme o ochraně životního prostředí, o tzv. uhlíkové stopě, až se mi to někdy zdá jako klišé… To nepřipomínám klimatickou konferenci v Madridu. Elektřina v ČR se stále ve velkém vyrábí v uhelných elektrárnách, které si musejí kupovat povolení na vypouštění emisí oxidu uhličitého do ovzduší. Tyto povolenky (emisenky) v poslední době dramaticky zdražily. A doplácíme na to my všichni. Jádro je na rozdíl od uhlí čistý zdroj a provoz jaderné elektrárny je k okolnímu prostředí velmi šetrný. I proto si musíme prosadit stavbu nových jaderných bloků. Ale tady nestačí, aby pan premiér říkal, že je potřeba postavit nové bloky v obou nynějších jaderných elektrárnách, tedy v Dukovanech i v Temelíně.

Slova nestačí, vláda už nemůže odkládat rozhodnutí o výběru dodavatele nebo dodavatelů na dostavbu těchto dvou elektráren. Pokud to tak půjde dál, možná by se ani naše vnoučata dostavby nových jaderných bloků nedočkala. A tak nezbývá, než upozornit pana premiéra, ale i celou vládu, aby nabrala potřebnou energii, která jí v současné době asi schází, a rozhodla. Už kvůli ochraně klimatu nebo kvůli zbytečnému nákupu předražených povolenek.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM