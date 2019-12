Šťastné, veselé a zdravé Vánoce i celý rok 2020

Blíží se pro většinu z nás nejkrásnější svátky v roce. Máme za sebou předvánoční úklid, shánění nejlepších dárků, které potěší naše nejbližší, pečení cukroví a pečlivé přípravy na to, aby na štědrovečerním stole nic nechybělo. Nejde však jen o dárky a dobré jídlo. Nejdůležitější jsou setkávání s těmi, které máme rádi.

Neměli bychom také zapomínat na ty, kteří z různých důvodů nemají takové štěstí jako my. Na lidi osamělé, matky samoživitelky, které nemohou svým dětem dopřát ani malé vánoční přilepšení, lidi ne vlastní vinou bez domova… Brzy vstoupíme do nového roku 2020. Přejeme si především štěstí a hlavně zdraví. To není ovlivněno pouze nejmodernějšími léčebnými metodami a léky, ale také tím, co děláme nebo neděláme, jak se cítíme. Co dělat, aby naše srdce bylo spokojené a my zdraví? Je to zdánlivě jednoduché. Stačí dodržovat deset základních pravidel. Zkuste co nejvíce myslet pozitivně a na všem hledejte to dobré. Dýchejte zhluboka. Dělejte věci, které vás baví. Dostatečně spěte. Žijte aktivně a hýbejte se. Buďte spokojeni se svým životem. Je v pořádku říkat ne, když něco nechcete. Zdravě a chutně jezte. Udržujte svou váhu v rozumných mezích. Obklopte se těmi, které máte rádi. Není to tak těžké. Tak šťastné, veselé a hlavně zdravé!

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM