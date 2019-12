Hrůza ze Zákřova a Novotného pomník

Víte, kde je Zákřov? Neslyšeli jste o něm? Na rozdíl od vás o něm jistě pan starosta z Řeporyjí, jenž dobře ovládá historii Ruské osvobozenecké armády, tedy vlasovců, ví. Stejně jako jeho »odborný poradce« přisvojující si titul historik, poslanec Pavel Žáček. Ta obec, vlastně část obce, je doslova »pupeční šňůrou« spojena s vlasovci. To bylo v roce 1945, kdy pan starosta Novotný ještě nebyl na světě a pravděpodobně ani jeden z těch, kteří na zasedání zdejšího zastupitelstva zvedli ruku pro postavení pomníku ROA v jejich pražské části. Tehdy – omlouvám se, že tu historii si ve stručnosti dovolím převyprávět – bylo to 18. dubna 1945, tedy přibližně tři týdny před tím, než z prostoru Zákřova odtáhli »na pomoc bojující Praze«, tedy pokusit se získat alibi, když Hitlerovi se nepodařil záměr obrátit chod války zase do »vítězných konců«, kdy už padl Berlín, a jisté bylo, že Spojenci porazí i poslední, ještě odolávající nacistické hordy, a mezi nimi i je.

Jenže onoho 18. dubna 1945 prapor vlasovců společně s hrdlořezy z SS se dozvěděl, že v Zákřově jsou partyzáni. Přes Výkleky se tedy dali na pochod, aby v devět hodin večer zaútočili na severní část vesnice. Partyzáni tu nebyli, a tak proti civilistům, kteří v té době většinou byli doma, použili nejen své pušky, ale i kulomety, pancéřové pěsti a ruční granáty. Nebylo divu, že některé budovy začaly vbrzku hořet. Na občany, kteří se pokusili oheň uhasit, stříleli. Pak drancovali, loupili a zatýkali. To trvalo celou noc. Ráno pak propustili muže starší padesáti let, ostatní nahnali do bývalého radničního chléva. Vyslýchali je tak, že mnozí měli přeražené údy a rozbité obličeje.

Navečer vybraných devatenáct nahnali do nákladního auta a odvezli do blízkého lesa k boudě mající rozměry 150 na 220 cm. Poté přivezli německého faráře ze Slavkova a nařídili, aby vysvětil mezitím vykopanou jámu. Farář to však poté, co viděl zmlácené muže, odmítl. Vlasovci společně s esesáky poté nalili do boudy dehet, vtěsnali do ní vězně, obložili ji dřevem, ještě vychrstli na ty uvnitř benzin a zapálili. Tomu nejstaršímu ze zavražděných bylo méně než padesát, tomu nejmladšímu sedmnáct a zahynul tam i se svým otcem.

Takové bylo rozloučení vlasovců s Moravou, z níž si to nasměrovali do Řeporyjí, aby se zde pokusili dělat osvoboditele.

Nezbývá, než se zeptat, co je to za člověka ten Novotný, co je to za člověka ten Žáček, kteří vrahům, vraždícím nemilosrdně, chtějí k výročí osvobození postavit pomník. Lze takové lidi, jako je on, ještě vůbec zařazovat mezi slušné lidi? Těžko. Zvláště po jeho výrocích na adresu všech, kteří ho kritizují.

Nepřál bych panu starostovi někdy přijet do moravského Zákřova. Umím si představit, co by tam uslyšel.

Milan ŠPÁS