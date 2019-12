Senátorovy »konzultace«

Senátor Pavel Fischer, který se ucházel o prezidentský post a zřejmě tak učiní i při příští volbě hlavy státu, se velmi rozčilil, že jistá společnost si prý dovolila na něho sbírat informace. Tedy on si myslí, že někdo o něm sbíral informace. Strachuje se, že mohlo jít o cílenou snahu ovlivnit činnost parlamentu.

Ten samý senátor Pavel Fischer jako předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu posílá na některé obecní, městské a krajské úřady dopisy na hlavičkovém papíru, v nichž samosprávy žádá o poskytnutí konkrétních informací o tom, kdo a jak z úřadu vyjížděl do Čínské lidové republiky, co tam dělal, s kým se setkal, o čem jednal apod. Je to opravdové pošušňáníčko, čím se v Senátu zabývají, co tvoří agendu zahraničního výboru Senátu a co je zřejmě hnacím motorem činnosti senátora, jenž současnou Čínu a její vládu má velmi nerad. Podívejme se na některé konkrétní dotazy, které Fischer klade starostům, primátorům či hejtmanům:

Uveďte delegace z ČLR, které vaše instituce přivítala v období od 1. 1. 2013 do 30. 10. 2019. Jaké bylo složení těchto delegací (postavení v úřadu, jejich jména a příjmení...)? Jaká pozvání dostal váš úřad do ČLR od 1. 1. 2013 do 30. 10. 2019? Od jaké instituce? A pokud se návštěva uskutečnila, kdo se za váš úřad účastnil? Kdo tyto realizované cesty nakonec financoval? Obdrželi zaměstnanci vaší instituce od čínských partnerů v období od 1. 1. 2013 do 30. 10. 2019 nějaké dary či protislužby? Jak s nimi bylo naloženo? S kterými subjekty, které se zabývají česko-čínskými vztahy, jste na české straně spolupracovali a jak konkrétně? Jednali představitelé vaší instituce v období od 1. 1. 2013 do 30. 10. 2019 se zástupci soukromých firem, které mají zájmy v ČLR? Pokud ano, kdy a s kterými? Zažili zaměstnanci vašeho úřadu ze strany představitelů ČLR nějaké nestandardní jednání? Atd.

Tento dotazník, do kterého jsem mohla nahlédnout, je naprosto skandální. Vypadá to, že si chce Fischer a jeho tým - či možná celý Senát? - lustrovat úřady v ČR, zda a jak komunikují či spolupracují s čínskými partnery. Fischer se nepídí jen po tom, kdo ze zaměstnanců či představitelů úřadu se účastní oficiálních cest do Číny, zajímají jej dokonce i ti, co tam jedou na dovolenou! A to si ještě troufá napsat, že se jedná o »konzultaci«, jejímž cílem je zjistit, »jak ve vaší instituci hodnotíte česko-čínské vztahy« a »v čem byste doporučili těsnější koordinaci«. Pod rouškou libých slov, že je prý veden »úmyslem budovat vzájemně výhodné vztahy ČR s ČLR«, se skrývá šmírování činnosti samospráv. Takto vypadá demokracie v páně Fischerově podání! Tak kdo si o kom shromažďuje informace?

Monika HOŘENÍ