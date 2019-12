Slavnostní křest.

Kalendář atraktivních mužů pokřtěn

Letošní 20. ročník soutěže mužské krásy a sympatie Muž roku 2019 skončil slavnostním křtem kalendáře Muž roku 2020, který mladí muži nafotili s Jiřím Hermanem ml. na soustředění v mořském letovisku v Tunisku. Na podiu v kasinu Magic Planet Gold Chodov nastoupili téměř všichni finalisté, včetně úřadujícího Muže roku Vojtěchy Urbana či úspěšného Honzy Solfronka, který se v minulých dnech vrátil ze světové soutěže Mister Supranational, kde postoupil mezi Top 10, získal titul nejreprezentativnějšího Evropana a stal se Mr. Fitness. Mezi kmotry patřil producent Gabriel Grillotti, majitelé kasina Michal Lorenc a Mirek Vajdák, fitness trenér Pavel Šalitros, Lenka Špillarová či Radka Pavlovčinová.

»Naprostá spokojenost. Ze 40 účastníků z celého světa jsem se dostal mezi první desítku. Když jsem viděl ostatní borce, je pro mne umístění obrovský úspěch. Vzal jsem si sebou na světovou soutěž kalendář Muž roku 2020 a všichni se divili, že něco takového naše soutěž má,« vyprávěl Honza Solfronk ověnčený šerpami ze světové soutěže a zdůraznil, že získané zkušenosti jsou neocenitelné.

Krásnou ozdobou v mezi mladými muži byla herečka a zpěvačka Radka Pavlovčinová a také finalistka České Miss 2019 a zpěvačka Karin Křížová (21), která se přihlásila do nadcházejícího ročníku soutěže Superstar. »Byla jsem na tuto akci pozvaná jako zpěvačka a byla jsem zároveň poctěná i tím, že jsem mohla křtít kalendář Muž roku 2020. Ve společnosti krásných, báječných mužů jsem se cítila krásně a sebevědomě. Hodně hezký zážitek,« libovala si Karin.

Jolana Voldánová a David Novotný.

Voldánová do poroty?

Stylově oblečený přišel na křest kalendáře Muž roku zpěvák Peter Pecha. Ve svém vánočně laděném obleku byl v pražském kasinu Magic Planet Gold k nepřehlédnutí. »Kvádro jsem koupil v konfekci a stálo mě celých 1000 korun. Šikovné kostymérky u nás v divadle mi ho upravili na míru a jsem teď za fešáka. Ale modelem bych být nechtěl. Zkusil jsem si to několikrát a stačilo. Chodit po mole a nic neříkat, mi připadá divné,« usmíval se Peter a prohlížel si nový kalendář.

Ve společnosti módní návrhářky Aleny Wilson a houslistky Markéty Muzikářové se skvěle bavila i rozhlasová a televizní moderátorka Jolana Voldánová. Prezident soutěže Muž roku David Novotný si přeje právě Voldánovou posadit do poroty při výběru finalistů nadcházejícího ročníku soutěže Muž roku. »Varovala jsem Davida Novotného, že bych byla přísná porotkyně, tak uvidím,« uvedla moderátorka.

Vánoční večírek kasina si nenechala ujít ani Monika Trávníčková s Pavlem Trávníčkem, Sagvan Tofi, Ivana Jirešová, Jan Kopečný a řada dalších osobností.

Co dodat? Snad jen to, že prezident soutěže je s ukončeným ročníkem spokojený. Vítězové mají před sebou světová klání a David Novotný může v klidu chystat další ročník. »Termíny castingů na finalisty soutěže Muž roku 2020 jsou už vyhlášené: 29. ledna (středa) od 15 do 19 hodin, 22. února (sobota) od 10 do 15 hodin a 21. března (sobota) od 10 do 15 hodin. Casting bude probíhat v prostorách agentury CAST ME, Janáčkovo nábřeží 3, Praha 5. Přihlášky najdou mladí muži na webových stránkách soutěže www.muzroku.cz. Jsme zvědaví na nové tváře.«

(mac)

FOTO – muzroku.cz