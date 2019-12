Jak se do lesa volá…

I když dnes dostává výraz »československý legionář« jiný obsah, exkluzivní časopis Legionářský směr se zabývá povětšinou historií čs. legií ve Velké válce. V dvojčísle 2/3 – 2019 zveřejnil obsáhlou stať Putování po Uralu.

Skupina nadšenců se snažila dokumentovat osudy čs. legionářů. Navštívili i město Ťumeň, kde jsem pobýval v roce 2012 a bydlel u známých. Můj konkrétní cíl: pátrat po osudech dědy, zajatce a posléze legionáře z 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny. Byl jsem úspěšný. Před vstupem do legií prožil děda zajetí jako sanitář ve vojenské nemocnici v Tobolsku (cca 400 km severně od Ťumeňu).

Ťumeňská oblast (gubernie) na Západní Sibiři je významným střediskem těžby nafty i plynu, který po léta proudí do České (Československé) republiky. Celková rozloha – tři Francie. Oblast a milionový Ťumeň na Ural nepatří. Mj. je město známé tím, že tam po celou Vlasteneckou válku ukrývali ostatky Lenina z moskevského mauzolea.

Stať legionářských nadšenců považuji za velmi tendenční. Stále žijeme v iluzi, že čs. legionáři byli pány Sibiře a Masaryk vlastnil polovinu Ruska. V lepším případě čs. legionáři bránili cca patnáctikilometrový koridor kolem magistrály mezi Povolžím a Irkutskem. Po vzniku Československé republiky 28. října 1918 přestávali bojovat a odmítali poslouchat velitele.

Jednotky 2. a 6. pluku čs. legií bez boje ovládly 20. června 1918 Ťumeň. Nebudu popisovat, co se tam dělo. Umožnily »bílým« a »místním demokratickým silám« zmasakrovat bolševiky a esery. Dokonce je vykopávali z hrobů. Naši legionáři mlčeli.

Výprava hledala vojenské pohřebiště z roku 1918. Našli jen památník obětem stalinských represí na předměstí Zaťumenkou, nedaleko bývalé česko-americké nemocnice (dnes stavební fakulta). Za sto let ustoupil hřbitov nové výstavbě města. Po městě jsou i další památníky.

Výprava novodobých legionářů si postěžovala, že nikdo s nimi z kompetentních orgánů nejednal. Rádi by postavili vedle stávajícího památníku další památník, který by připomínal čs. legie: »Jak již bylo výše napsáno, u nás se o hroby sovětských vojáků na rozdíl od jiných států vzorně staráme, přesto si toho ruská strana dostatečně neváží… asi to souvisí i s tím, že zatímco se nynější Rusko vyrovnalo s vládou komunismu a je z něho imperiální velmoc, v mysli některých lidí stále přetrvává sovětské myšlení. Stále jsou naši legionáři vnímáni jako Běločeši, kteří v občanské válce v letech 1918-1920 zabíjeli bolševiky, a ne jako spojenci, kteří pomáhali ruským demokratickým silám, na které nynější Rusko navazuje, bolševismus zastavit.«

Výčitky dnešních milovníků legionářských tradic nejsou namístě. Počet zhanobených pomníků a dokonce válečných hrobů příslušníků Rudé armády v České republice jde do stovek. Syn známého baviče dal všemu korunu. Jen připomenu, že mnoho vlasovců se dopouštělo válečných zločinů proti partyzánům, lidem na Moravě.

Vlasovci byli začleněni do komanda ZbV č. 43 pod velením SS-Untersturmführera E. Lüdemanna. Komando 5. května 1945 obklíčilo obec Javoříčko. Vojáci vydrancovali většinu stavení, posléze vypálili a po formálních výsleších postříleli 38 mužů ve věku od 15 do 76 let.

Stejně brutálně zasáhl 574. kozácký prapor složený z 350 vlasovců a příslušníků gestapa v obci Zákřov na okrese Olomouc. I tuto obec vydrancovali a 19 osob v lesní boudě u samoty Kyjanice zaživa upálili. V hanácké obci Přestavlky gestapáci z Přerova, Olomouce a s 250 kozáky zavraždili sedm obyvatel. Tzv. kozácké bataliony patřily pod velení generála Vlasova. Celá řada vlasovců sloužila do posledních válečných dnů gestapu jako volavky a konfidenti.

Západní Sibiř je pro nás hodně vzdálená. Nepochybuji ale, že tamní obyvatelé o »českém přátelství« jsou podrobně informováni díky televizi. Bude velmi obtížné jednat s tamními místními orgány o nové památníky Čechům, kteří zemřeli v tamní nemocnici. Proč? Odpovědět si může každý sám.

Jaroslav ŠTRAIT