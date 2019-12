Ilustrační FOTO - Pixabay

EU řeší i Puigdemonta a Comína

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že jeho tribunál musí znovu přezkoumat případ katalánských politiků Carlese Puigdemonta a Antoniho Comína. Dvojice separatistických lídrů obviněných zcela účelově španělskými úřady ze vzpoury byla v květnových volbách zvolena do Evropského parlamentu (EP), ale nemohla se zatím ujmout mandátu.

Soud ve čtvrtek rozhodl o tom, že další katalánský politik, vězněný Oriol Junqueras, získal už svým květnovým zvolením mandát europoslance a tím i poslaneckou imunitu. Konstatoval také, že pokud jej španělská justice chtěla před odsouzením zadržovat, měla požádat europarlament, aby Junquerase zbavil imunity. Vůdci katalánské separatistické levice odsouzenému na 13 let tím dal za pravdu ve sporu s ústředními španělskými úřady.

Junquerasova situace se velmi podobá té, ve které se nacházejí další z vrcholných představitelů katalánských separatistů Puigdemont a Comín. Ti se podle Španělska nestali europoslanci, protože osobně nepřevzali svůj mandát v Madridu, jak vyžadují španělské zákony.

Carles Puigdemont. FOTO - wikipedia commons

Jejich červnové podání tribunál unijního soudu zamítl právě s odůvodněním, že nejsou poslanci, protože jejich jména španělské úřady nezanesly do seznamu osob zvolených v zemi do europarlamentu. »Rozhodnutí je anulováno a věc se vrací tribunálu k novému přezkoumání,« uvedl unijní soud na Twitteru ke kauze Puigdemonta a Comína.

Bývalý katalánský premiér Puigdemont utekl koncem října 2017 do Belgie s několika členy svého katalánského kabinetu, který krátce předtím španělská vláda odvolala a převzala po něm dočasně vedení autonomního regionu. Madrid na uprchlé politiky, mezi něž patří i Comín, vydal evropské zatykače.

Zmíněné duo zvolených poslanců podle ČTK znovu přišlo do bruselského sídla EP, který jim poprvé vydal povolení ke vstupu. Ještě v květnu totiž tehdejší předseda EP Antonio Tajani vydání akreditace nepovolil kvůli tomu, že je Španělsko nezařadilo na oficiální seznam nových europoslanců. »Evropská justice říká, že jsme europoslanci. A pravidla je třeba dodržovat,« řekl Puigdemont novinářům krátce předtím, než vešel do parlamentní budovy. Dodal, že se oba v lednu chystají vyrazit na plenární zasedání do Štrasburku.

Parlament však zatím vydal katalánské dvojici pouze provizorní akreditaci. O tom, zda jim povolí výkon mandátu, bude muset rozhodnout vedení EP. Podle zdrojů španělských médií mohl verdikt padnout ještě po naší uzávěrce.

