Rúhání v Japonsku proti USA

Íránský prezident Hasan Rúhání na setkání s japonským premiérem Šinzóem Abem kritizoval USA za jejich loňské odstoupení od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu. Počínání USA označil za neracionální.

Rúhání je od roku 2000 první íránský prezident, který zavítal do Tokia. Jeho návštěva potrvá do dneška. Japonsko donedávna patřilo k největším odběratelům íránské ropy.

»Jaderná dohoda je pro Írán velmi důležitá. Proto důrazně odsuzujeme jednostranné a neracionální odstoupení USA. Doufáme, že Japonsko a další země budou usilovat o to, aby dohoda dále platila,« citovala Rúháního japonská agentura Kjódó.

Íránský prezident Hasan Rúhání. FOTO - wikipedia commons

Abe se snažil zprostředkovat dialog mezi Teheránem a Washingtonem při své červnové návštěvě Íránu. Vyzval Rúháního, aby usiloval o stabilitu regionu a aby dohodu z roku 2015 nadále plnil. Írán od ní začal v květnu odstupovat v jednotlivých bodech na protest proti tomu, že USA proti němu obnovily sankce.

Podle Kjódó odborníci doufají, že Japonsko bude moci obnovit dovoz íránské ropy, což za nynějších sankcí není možné.

Abe má také Rúhánímu podrobně objasnit záměr Japonska vyslat do blízkosti Íránu své vojáky. Příští týden by měla vláda učinit v tomto směru konečné rozhodnutí. Do vod v blízkosti Íránu má odplout japonský torpédoborec a v místě bude působit i japonské pozorovací letadlo. Podle vládního mluvčího se mají podílet na monitorování oblasti Ománského zálivu, Arabského moře a úžiny Báb al-Mandab spojující Rudé moře a Adenský záliv. Japonští vojáci podle vlády nebudou v blízkosti Hormuzského průlivu, kudy proplouvají ropné tankery.

(čtk)