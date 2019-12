Ilustrační FOTO - Haló noviny

Generální ředitelka se vrací do Liberce

Generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková ve funkci po čtyřech letech končí. Povede krajskou pobočku úřadu práce v Liberci. Ministerstvo na pozici vyhlásí výběrové řízení. Podle mluvčí Sadílková odchází na vlastní žádost z rodinných důvodů.

Sadílková se stala v roce 2011 první šéfkou Úřadu práce ČR po reformě někdejšího ministra Jaromíra Drábka (T0P 09). Vznikl tehdy velký úřad s kontaktními místy po republice, který převzal i agendu radnic. Sadílková se přihlásila do konkurzu jako jediná kandidátka. Po dvou měsících se pak ale rozhodla z funkce odejít. Do ředitelského křesla se vrátila v listopadu 2015 poté, co zvítězila ve výběrovém řízení.

»Paní generální ředitelka Sadílková končí na vlastní žádost z rodinných důvodů. Paní ministryně Maláčová jí děkuje za odvedenou práci a přeje jí mnoho úspěchů jako krajské ředitelce úřadu práce v Liberci,« uvedla mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.

Třiapadesátiletá Sadílková libereckou pobočku vedla od roku 2013 do svého druhého nástupu na centrálu do funkce generální ředitelky. V této pozici tehdy nahradila Marii Bílkovou, kterou náhle odvolala tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Resort pak vyhlásil výběrové řízení dvakrát. Při prvním pokusu ministryně nikoho nejmenovala.

(zku)