FOTO - XR ČR

XR drží hladovku za klima

Na 20 lidí z občanského hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion, XR) drží od pátku 13. prosince hladovku za to, aby vláda dala prioritu řešení klimatické krize. Hnutí XR požaduje vyhlášení klimatické nouze, dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a vytvoření občanských shromáždění. Někteří z hladovějících chtějí vydržet, dokud vláda a zastupitelé nepřistoupí na jednání o nejzávažnějším problému dneška, za který považují právě klimatickou krizi. Hladovka XR Česká republika navazuje na několikatýdenní celosvětovou hladovku, kterou občané z hnutí drží v různých zemích. Po týdnu hladovkaření dvacítka odvážných odeslala vládě ČR otevřený dopis.

»Změna klimatu přechází v klimatickou krizi. Pokud nezačnou klesat emise globálně a rychle, krize přeroste v katastrofu. Zatím můžeme zabránit daleko horším důsledkům oteplování, ale čas se nám rychle krátí,« vysvětluje klimatolog Alexander Ač. »Je potřeba dosáhnout uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2050, v bohatých zemích by to mělo být ještě dříve. Klimatický systém se chová nelineárně a dnes neumím říct, kdy se proces oteplení začne urychlovat a zastaví se na vyšší úrovni oteplení. Měli bychom udělat všechno proto, aby pravděpodobnost tohoto scénáře zůstala co nejnižší,« apeluje klimatolog.

Další migrace na spadnutí

V současnosti se zvyšuje na planetě počet lidí, kteří hladoví nedobrovolně, vlivem klimatických změn. Několik set tisíc lidí ročně kvůli klimatickým změnám umírá. Extrémy počasí se budou podle klimatických vědců prohlubovat, což bude souviset s vývojem výnosů ze zemědělství. Vlny veder neslučitelných se životem a nedostatek potravy pak podle Světové obchodní banky povedou k další masové migraci.

»I v České republice je krize neodvratná, ale nemůžeme myslet pouze na adaptační opatření. Je nutné napřímit veškeré úsilí k informování občanů a změně kurzu ekonomiky, jinak už nebude, nač se adaptovat,« varuje mluvčí XR Martin Vrba. »My zatím máme to privilegium hladovět dobrovolně a snažit se přimět vlády jednat,« dodává Vrba.

»Jsem v duchu se všemi, kdo na hladovku jdou se mnou, nebo kdo už v jiných částech světa hladoví celé týdny. Obdivuji vaši odvahu. Vaši oběť za to, abychom lidi, kteří by jinak lhostejně prošli kolem, alespoň na chvíli vytrhli z jejich zažitého běhu a přiměli je se zamyslet. Věřím, že se nám společně podaří velká věc. Musí, protože alternativa je děsivá,« objasňuje svou motivaci k hladovce člen hnutí Václav Opatřil.

Hladovka začala poté, co Extinction Rebellion ČR symbolicky umřelo na pražském magistrátu o den dříve.

XR 12. prosince v Praze na Nové radnici protestovalo za serióznější přístup zastupitelů ke klimatické změně. Aktivisté požadovali vyhlášení stavu klimatické nouze na území hlavního města. Praha by se tím přidala k řadě dalších světových metropolí včetně Londýna, New Yorku či Říma, které se zavázaly dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality výrazně dříve než v roce 2050.

Světová vědecká obec dlouhodobě varuje před možnými katastrofálními důsledky globálního změny klimatu, způsobené lidskou činností. Národní i lokální vlády na známé hrozby doposud reagovaly neochotně; v posledním roce však po celém světě vznikají aktivní skupiny pod hlavičkou Extinction Rebellion, které toto téma prostřednictvím striktně nenásilné občanské neposlušnosti dostávají do popředí a tím nutí politickou reprezentaci k aktivnějšímu přístupu. V odpovědi na varování vědců a stupňující se občanský tlak vyhlašují menší i větší města stav klimatické nouze a zavazují se k tomu, že využijí všech dostupných prostředků k odklonu od neudržitelného nakládání se zdroji.

Role měst

Hnutí Extinction Rebellion vnímá roli měst, počínaje hlavním a největším městem ČR, jako klíčovou. Podíl populace žijící ve městech trvale roste, město má zároveň ve svých rukou řadu možností, jak snížit emise CO2 a dalších skleníkových plynů: bezodkladně přistoupit k nákupu energií z obnovitelných zdrojů, racionalizovat dopravní struktury tak, aby bylo možné přestat používat fosilní paliva, zohlednit klimatickou změnu v městském plánování atd.

Hlavní město v červnu 2019 v odpovědi na volání občanů přijalo tzv. klimatický závazek. Ten však není dostatečně ambiciózní: počítá s dosažením nulových emisí až v roce 2050, což je podle odborníků pozdě. Experti se shodují, že je třeba napřít všechny síly k dosažení neutrality během příští dekády. Hlavní město však například stále počítá s projekty, které neobsahují opatření nutná k dosažení udržitelnosti, nadále neuvolňuje dostatečné prostředky na péči o 70 tisíc pražských stromů, jež klimatickou krizí trpí, a dosud nevneslo racionální úvahy a fakta do diskuse o možném rozšiřování pražského letiště. To bude mít za následek další zvyšování emisí, místo jejich radikálního snížení.

Občanští aktivisté požadují, aby vedení Prahy následovalo vzoru stovek měst po celém světě – a mnoha dalším šlo příkladem – tím, že na svém území vyhlásí stav klimatické nouze a zaváže se k přehodnocení všech stávajících i budoucích projektů tak, aby město v roce 2025 dosáhlo uhlíkové neutrality. Vyhlášení stavu nouze je prvním krokem, který veřejnosti umožní pochopit vážnost situace. Praha se jím zároveň přihlásí k odpovědnosti nejen za život v tomto volebním období, ale i za podmínky, v nichž budou žít další generace Pražanů. Jen ve chvíli, kdy bude jasně a nahlas vyřčeno, že se nacházíme v krizové situaci, bude možné přijmout adekvátní opatření.

XR bilancuje

Hnutí Extinction Rebellion ČR, které se zformovalo před koncem loňského roku, je součástí mezinárodního hnutí. Navazuje na dosavadní tradice nenásilné občanské neposlušnosti, aby tak ukázalo na nutnost bezodkladně jednat v souladu s vědeckými poznatky a velmi rychle zredukovat emise skleníkových plynů. V České republice hnutí podniklo již desítky nenásilných přímých akcí, od krátkých přerušení dopravy po masovou blokádu pražské magistrály v říjnu tohoto roku, pořádá desítky přednášek a debat a postupně pomáhá proměňovat veřejnou diskusi ohledně zřejmě nejpalčivějšího problému současného světa.

Roman JANOUCH