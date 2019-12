Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Judista Krpálek je podruhé Sportovcem roku

Judista Lukáš Krpálek se stal podruhé českým Sportovcem roku. Mistr světa ve váze nad 100 kilogramů v 61. ročníku ankety Klubu sportovních novinářů získal 1268 bodů a o 74 bodů porazil druhého basketbalistu Tomáše Satoranského. Třetí skončil hokejista David Pastrňák. Mezi kolektivy zvítězila díky šestému místu na světovém šampionátu basketbalová reprezentace mužů. Výsledky dnes byly slavnostně vyhlášeny v pražském hotelu Hilton.

Krpálek navázal na prvenství z roku 2016, kdy získal olympijské zlato. Za posledních 14 let je jediným mužským vítězem ankety, od roku 2005 a triumfu hokejisty Jaromíra Jágra zvítězila hned dvanáctkrát žena. Z pomyslného trůnu Krpálek sesadil snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou.

Devětadvacetiletý judista na konci srpna vybojoval zlato na mistrovství světa v nejtěžší kategorii a jako první vyhrál na šampionátech soutěže do 100 i nad 100 kilogramů. Navíc triumfoval v kolébce juda v Japonska po finálovém souboji s domácím Hisajošim Harasawou. Už po uzávěrce ankety se Krpálek posunul do čela světového žebříčku.

"Už jen být mezi desítkou je něco nádherného. Je to taková odměna na konci roku, kdy si všichni řekneme, co kdo dosáhl a pogratulujeme si. Pro mě je tahle cena něco nádherného, popravdě jsem to moc nečekal. V roce 2016 jsem si myslel, že tuhle korunku pro vítěze držím poprvé a naposledy," řekl Krpálek na tiskové konferenci.

"Nevěděl jsem, co přijde, protože jsem přestoupil do těžší kategorie. Peru se i s o 50 nebo o 60 kilogramů těžšími soupeři. Ono se to povedlo, rok nato jsem vyhrál mistrovství Evropy, další rok mistrovství světa. Bylo by krásné, kdyby to v příštím roce byla olympiáda. To už bych chtěl asi moc, ale tu medaili budu chtít vybojovat," uvedl Krpálek.

Satoranský byl vedle tenistky Barbory Strýcové nováčkem v elitní desítce a hned se dostal na druhou příčku. Osmadvacetiletý rozehrávač dotáhl národní tým k nečekanému šestému místu na mistrovství světa v Číně a jako jediný Čech hraje NBA. Satoranský se stal nejlépe umístěným basketbalistou v historii ankety a nejvýše postaveným zástupcem kolektivního sportu od druhého místa Jágra v roce 2006.

"Je to skvělé. Vím, jaká je konkurence a kolik Česko produkuje kvalitních sportovců. Pro basketbalistu je to určitě velké vyznamenání. Jen to ukazuje, že basket se stal v Česku populárním sportem a to je to, co všichni baskeťáci chceme," řekl v telefonickém rozhovoru Satoranský.

Stupně vítězů poprvé od roku 2004 kompletně ovládli muži. Třetí skončil Pastrňák, který na jaře došel s Bostonem do finále Stanley Cupu a v této sezoně vládne střelcům NHL.

Až s osmým místem se musela spokojit obhájkyně prvenství Ledecká. Loňská dvojnásobná olympijská vítězka letos vyhrála Světový pohár v paralelních disciplínách na snowboardu a opět závodila i v alpském lyžování. Na triumf ve sjezdu dosáhla těsně po uzávěrce druhého kola ankety.

Zatímco vloni Ledecká ovládla anketu s rekordním náskokem 759 bodů, letos byl mezi vítězem a druhým rozdíl malý. Satoranský dokonce od novinářů získal o tři první místa (39) více než Krpálek, judista ale figuroval lépe na dalších pozicích. Na čtvrté příčce skončila trojnásobná vítězka ankety rychlobruslařka Martina Sáblíková, která jako jediná z desítky letos získala tři světová zlata.

Krpálek by nedokázal vybrat jednoho nejlepšího sportovce roku. "Letošní rok byl velmi úspěšný. Máme spoustu mistrů světa, byly tam světové rekordy. Bylo by hrozně těžké někoho říct, hrozně těžko se srovnávají ty sporty, vybírá se ten nejcennější okamžik. Kdyby bylo na mně, vyberu 10 nejlepších sportovců a ty ocením stejně," řekl.

Basketbalisté šestým místem na mistrovství světa vyrovnali nejlepší výsledek národního týmu z roku 1970 a v anketě mezi kolektivy zvítězili jako první basketbalové mužstvo v historii.

"Je to skvělé," řekl kapitán Pavel Pumprla, který po šampionátu ukončil reprezentační kariéru. "Věřím, že jsme udělali hodně pro popularitu basketbalu v České republice. I po příjezdu mě zastavovalo spoustu lidí, u kterých mám pocit, že o basketbal předtím nezakopli a najednou vypadalo, že ví, o co se v tom sportu jedná. Byl to velký krok kupředu," dodal.

Výběr okolo Satoranského jasně o 146 bodů porazil fotbalisty Slavie Praha, třetí skončila fotbalová reprezentace. Jen 29 hlasujících nedalo basketbalisty na první místo.

V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní reprezentace, vyhrál osmnáctiletý tenista Jonáš Forejtek. Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu obdržel cyklista Jiří Daler, olympijský vítěz z roku 1964.

Anketa Sportovec roku je dvoukolová, v prvním kole novináři zvolí desítku, z níž pak vyberou vítěze. Celkem hlasovalo 238 žurnalistů. Krpálek za triumf získal čtvrt milionu korun, basketbalisté 100 tisíc.

(čtk)