Krčmář si ve stíhačce biatlonistů polepšil, dojel čtrnáctý

Michal Krčmář dojel čtrnáctý ve stíhačce biatlonistů na Světovém poháru ve Francii. Oproti sprintu si český reprezentant navzdory čtyřem chybám na střelnici o tři místa polepšil. I druhý stíhací závod v sezoně vyhrál lídr seriálu Johannes Thingnes Bö, který se dostal do čela ze čtvrtého místa po sprintu. V 15:00 začne stíhací závod žen, do kterého vyrazí ze třetí příčky Markéta Davidová.

Krčmář nezahájil závod dobře a po dvou chybách při úvodní střelbě vleže se propadl na 34. místo. Po jednom trestném kole přidal na dalších dvou položkách a pohyboval se kolem třicátého místa. Závěrečnou stojku ale vynuloval, ze střelnice vybíhal jako šestnáctý a v posledním kole ještě vyhrál souboj o čtrnácté místo.

FOTO - Wikimedia commons

"Když jsem se kouknul, že jedu s trojicí Desthieux, Windisch, Eberhard, tak mi trošku zatrnulo. Ale zmáčknul jsem se a jsem rád, že jsem kluky porazil," řekl České televizi osmadvacetiletý český reprezentant po nejlepším výsledku v sezoně. Zajistil si tím účast v nedělním závodě s hromadným startem.

Na šestnácté místo ze sprintu nenavázal Jakub Štvrtecký, kterého šest trestných kol srazilo na 42. pozici. Těsně před ním doběhl rovněž mimo bodované příčky Adam Václavík, který minul čtyřikrát.

Favorizovaný Johannes Bö vleže jednou minul, ale ztrátu rychle dohnal a na poslední střelbu přijel společně s Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem. Oba zastříleli čistě, ale Nor odjel ze střelnice o necelé tři sekundy dříve a už k sobě soupeře nepustil. Nakonec vyhrál o 22 sekund.

SP v biatlonu v Le Grand-Bornand:

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. J.T. Bö (Nor.) 30:07,8 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -22,0 (0), 3. Christiansen -1:00,0 (1), 4. T. Bö (oba Nor.) -1:01,7 (2), 5. Doll (Něm.) -1:23,8 (3), 6. Jacquelin -1:32,3 (2), 7. M. Fourcade (oba Fr.) -1:32,5 (2), 8. Bjöntegaard (Nor.) -1:42,0 (5), 9. Peiffer -1:51,6 (1), 10. Schempp (oba Něm.) -1:58,3 (0), ...14. Krčmář -2:31,9 (4), 41. Václavík -4:09,5 (4), 42. Štvrtecký (všichni ČR) -4:10,3 (6).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 314, 2. T. Bö 265, 3. Fillon Maillet 238, 4. Desthieux (Fr.) 235, 5. Loginov (Rus.) 235, 6. M. Fourcade 227, ...20. Krčmář 101, 35. Štvrtecký 48, 42. Moravec (ČR) 33, 52. Václavík 19, 67. Šlesingr (ČR) 6.

(čtk)