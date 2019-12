Ilustrační FOTO - Pixabay

ČSSD chce pozdržet nový stavební zákon

Ministerstvo vnitra vedené šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem doporučí na prvním zasedání vlády po Novém roce nepřevádět úředníky zabývající se povolováním staveb z obcí na stát.

Odkáže se na vysoké náklady spojené s přesunem až 13 500 úředníků a spisů, vychází ze své vlastní analýzy. Náklady ministerstvo vyčíslilo od dvou do 32 miliard. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) připravující změny stavebního zákona míní, že analýza zahrnuje i nereálné krajnosti.

Vnitro jednorázové náklady vyčíslilo na 2,2 mld. Kč v minimální variantě. V maximální verzi by se vyšplhaly na 32 mld. Kč, počítá totiž s výstavbou budov za 29 miliard. Každoroční náklady se podle studie zvednou o 2,3 až 2,7 mld. Kč. Podle Dostálové je maximální částka nereálná. »Samozřejmě analýza ministerstva vnitra jde do hypotetických úvah, že bychom úřady postavili někde na zelené louce, to se nikdy nestane. Počítáme s částkou dvou až tří miliard na transformaci a digitalizaci,« řekla ministryně. I autoři návrhu si dali zpracovat studii nákladů, uvedla. V některých vyčíslených nákladech se podle Dostálové s analýzou vnitra neliší.

»Budou-li úředníci úřadovat pod někým jiným, bude jich o něco víc nebo o něco míň, nepovažuji za důležité. To ať si ministerstva vyřídí mezi sebou, byť je divné, že stávající úředníci, kteří působí v rámci stavebního řízení, by se měli někam přesunovat… Pro mě je zásadní, aby ve stavebním zákoně zůstalo zachováno v základním stavu územní plánování, což je dosti tvrdý oříšek, protože návrhy míří spíš ke změně,« reagoval pro náš list člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM). Stejně tak za důležité považuje, aby se konečně vyjasnila možnost vyjadřování se v rámci stavebního řízení k jednotlivým částem nebo celkům. »Stále zůstává ve vzduchu, zda bude jedno vyjadřovací místo, nebo budou zase rozdělena. Je to věcí diskuse, která dosud byla velice nešťastná,« dodal komunistický poslanec s tím, že debata týkající se úředníků je tu už nejméně rok. Ptá se proto, co dělalo ministerstvo vnitra doposud.

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM).

Občan musí být na prvním místě, vyloučeno je nadbíhání developerům

Komunistický poslanec nesouhlasí s vytvořeným mediálním obrazem - že u nás trvá stavební řízení neúměrně dlouho. Podle jeho informací z praxe se to zdaleka netýká všeho, ale pouze složitějších záležitostí. Požádat třeba o stavbu rodinného domku nebo garáže je podle něj otázka dnů či týdnů.

Podle nového stavebního zákona by měla v ČR vzniknout dvoustupňová povolovací soustava v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, pod nímž mají vzniknout krajské stavební úřady, které budou mít v obcích pobočky. Nyní je v ČR 730 stavebních úřadů. Případný pokles stavebních řízení na polovinu během přeměny stavebních úřadů může pro ekonomiku znamenat podle analýzy vnitra ztrátu až 204 mld. Kč, tedy 3,5 procenta HDP.

Dokument MV varuje, že paralýza úřadů způsobená problémy s přesunem zaměstnanců a materiálu může trvat rok až rok a půl. Pokles produkce podle autorů nebude okamžitý, lze na něj pohlížet jako na ušlý zisk. Při propočtech vycházeli z předpokladu, že milion investovaný ve stavebnictví má potenciál zvýšit produkci ČR až o 3,09 milionu korun.

»Až budeme mít připomínky na stole, uvidíme, kde a jaké vidí jednotlivá ministerstva problémy, či naopak úspory a výhody. Podle toho přijmeme stanovisko. Pro nás je důležité, aby se občané mohli nadále vyjadřovat k zástavbě ve svém okolí, aby územní plánování bylo stále pod veřejnou kontrolou, nedocházelo k nadbíhání developerům, ale aby občan byl vždy na prvním místě. Zkrátka si počkáme, až skončí připomínkové řízení, jaké jsou připomínky a jak budou vypořádány,« zdůraznil poslanec KSČM pro náš list.

Ukazuje se, že k návrhu chyběla diskuse

Na riziko, že by mohl nový stavební zákon spojený s přesunem agendy zastavit povolování staveb na rok až dva, upozornila výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Luzar se obává, že toto jsou všechno obranné reakce, které souvisejí s tím, že předloha nebyla prodiskutována, jak by měla. Za paradox považuje, že mnozí oponenti jsou ze stejné politické strany jako paní ministryně Dostálová. »O to víc zaráží, že ani ve straně, která se politicky prezentuje tak, že má snahu měnit stavební řízení a povolování staveb rekodifikací práva, nedochází k diskusi na toto téma,« prohlásil poslanec KSČM.

»Současný systém výkonu stavební agendy ve spojeném modelu je třeba reformovat. Je však nutné tak činit ve shodě s územními partnery a dotčenými subjekty centrální veřejné správy. Z tohoto pohledu se jeví jako vhodnější dokončit nejdříve reformu procesu a následně zhodnotit nutnost reformy institucionální struktury,« shrnuje názor ministerstvo vnitra. Dodává, že po institucionální stránce přeměně stavebního práva ministerstvo pro místní rozvoj nevěnovalo při přípravě patřičnou pozornost.

Návrh nového stavebního zákona má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Připomínkové řízení skončí právě dnes. Zákon, který má řadu kritiků, by měl podle plánu vlády platit od roku 2021 a pomoct zrychlit výstavbu. Podle kritiků nahrává developerům a popírá veřejné zájmy.

