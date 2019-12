Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zemědělství a životní prostředí pod jednu střechu

Ministerstva zemědělství a životního prostředí by měla k 1. lednu 2026 zaniknout a spojit svou činnost, úkoly, kompetence i odpovědnost pod střechu nového orgánu - ministerstva pro udržitelný rozvoj. Příslušnou předlohu vypracovali a do Sněmovny předložili poslanci STAN.

Základním cílem návrhu je opětovně spojit kompetence ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství pod jedno vedení se společnou odpovědností jak za ochranu životního prostředí, tak i za státní správu na úseku hospodaření v zemědělství.

»Nezbytnost navrhované právní úpravy v jejím celku je spojena se zvýšenými nároky na realizaci kompenzací klimatické změny. Při výkonu hospodaření především s půdou a vodou se stále více ukazuje nutnost spojit výkon státní správy ochrany a hospodaření s těmito přírodními zdroji v jeden orgán výkonu státní správy, tak aby ochrana a hospodaření nebyly v konfliktu, ale nedílnou odpovědností,« odůvodňují Starostové svůj návrh.

»Pojďme o tom diskutovat, ale v této fázi si myslím, že KSČM nyní nemůže pod nějakým tlakem přistoupit k podpoře řešení této problematiky. Není to na rychlé vyřešení, je to na dlouhou pečlivou debatu a doladění i zdánlivě nepodstatných maličkostí,« řekl k tomu našemu listu stínový ministr zemědělství za KSČM, místopředseda sněmovního zemědělského výboru Pavel Kováčik. Nevidí šanci, že by se vbrzku podařilo případně tento nově navrhovaný systém vyladit tak, aby skutečně fungoval nestranně pro to, co je proti sobě – i když uměle - nyní postavené, tedy ochrana životního prostředí a ochrana potravin.

Stínový ministr zemědělství za KSČM, místopředseda sněmovního zemědělského výboru Pavel Kováčik.

Ministerstvo životního prostředí bylo zřízeno zákonem České národní rady k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí, pro ochranu přirozené akumulace vod, vodních zdrojů a jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, přírody a krajiny, provozování zoologických zahrad, ochranu zemědělského půdního fondu, výkon státní geologické služby, ochranu nerostných zdrojů a podzemních vod, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou, odpadové hospodářství, myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích…

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků. Jeho úkolem, jak píší poslanci STAN v důvodové zprávě k předloze zákona, není řídit či plánovat zemědělskou, lesnickou nebo potravinářskou výrobu, ale vymezit příslušnými právními předpisy mantinely, v nichž se mohou naši podnikatelé pohybovat. Jeho cílem je podpora Evropského modelu zemědělství s důrazem na rozvoj multifunkčního zemědělství, zaměřeného na zemědělskou produkci, i na zajišťování služeb údržby a tvorby krajiny, na další environmentální služby a na nezemědělské činnosti. Stále větší význam má hlubší propojení zemědělství s obnovou a rozvojem venkova.

Diskuse ano, ale schválení nemá v tomto volebním období šanci

Vstupem ČR do EU se významně změnily původní kompetence dané MZe kompetenčním zákonem z roku 1969 a naposledy došlo k jejich výrazné úpravě právě vznikem MŽP v roce 1989. Současná právní úprava proto i z tohoto hlediska podle poslanců STAN již nevyhovuje. Například stávající stav rozporu kompetencí mezi ochranou zemědělského půdního fondu na jedné straně a hospodaření s ním na druhé straně je vidět v procesu projednávání, vyjadřování se a dlouhodobé neschopnosti dohody obou ministerstev v problematice tzv. protierozní vyhlášky. Obdobné případy by bylo možné nalézt i v dalších kompetencích, které jsou u obou ministerstev v konfliktu, a tak dlouhodobě neřešené a i neřešitelné.

»Nové ministerstvo pro udržitelný rozvoj uzavře s ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí příslušné dohody o přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, ve kterých se stanoví počet převáděných zaměstnanců a jejich náplň práce,« uvádějí zástupci Starostů ve Sněmovně.

Komunisté jsou v posuzování návrhu velmi obezřetní. »V tomto volebním období (řádné sněmovní volby budou v roce 2021, pozn. red.) podle našeho názoru určitě není možné předložený návrh v dolní komoře parlamentu schválit,« je přesvědčen Kováčik. V této tak náročné problematice nelze podle KSČM postupovat rychle a bez potřebného uvážení, což si také vyžádá nějaký čas, a toho je do voleb pro tak složitý návrh bohužel už velmi málo. Případné široké diskuse se však komunisté rádi účastní.

