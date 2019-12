Předseda ÚV KSČM a 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

Absolutní selhání ministra Petříčka

Aliance národních sil ve čtvrtek vydala veřejnou žádost na vládu ČR, po které chce objasnit, proč ČR nehlasovala v OSN pro rezoluci o Boji proti oslavování nacismu.

»Nejen já mám zásadní otázku, proč se ČR zdržela hlasování k této rezoluci Valného shromáždění OSN? Šedesát zemí bylo spoluautory tohoto návrhu. Dokument nese celý název ‚Boj proti oslavování nacismu, neonacismu a jiných forem, které přispívají k eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související netolerance.‘ Usnesení VS OSN doporučuje, aby země zabránily přezkoumání výsledků druhé světové války a odmítnutí zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které byly spáchány během druhé světové války. Stejně jako aliance odsuzuji ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka za to, že se ČR nezapojila do boje proti oslavování nacismu a při hlasování se zdržela. Proč, pane ministře?« ptá se předseda ÚV KSČM a 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

»Pokud si vzpomínám, byli to v minulosti obyvatelé této země, kteří měli být podle nacistických plánů vyhlazeni. Navíc v naší společnosti je v posledních letech evidentní nárůst fašistických tendencí, které v řadě případů zůstávají nepotrestány. A někteří lidé záměrně neonacismus podporují a oslavují, např. tu Benderovce, tu Vlasovce. Považuji to za mezinárodní ostudu a absolutní selhání šéfa české diplomacie, který by měl neprodleně rezignovat, nebo by měl být okamžitě odvolán,« uzavřel Filip.

(zku)