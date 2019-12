Ilustrační FOTO - Pixabay

Nedostatek vepřového v Číně slouží menším bankám k lákání klientů

V Číně přibývá bankovních domů, které ve snaze oslovit potenciální klienty použily jako lákadlo dárek v podobě vepřového masa. Napsal to deník South China Morning Post (SCMP), podle něhož nejnovější marketingová strategie ilustruje závažnost nedostatku oblíbeného druhu masa. Ten Čínu postihl poté, co se ve zdejších chovech rozšířil africký mor prasat.

Na bonusovou porci vepřového lákají Číňany menší lokální banky, které mají méně zdrojů příjmů a zpravidla vydělávají méně na půjčkách, než větší finanční instituce. Jistý bankovní dům v provincii Če-ťiang například v polovině prosince uspořádal loterii, jejíž vítězové si mohli domů odnést 500 gramů až několik kilogramů masa. Losování se mohl zúčastnit každý, kdo do banky uložil alespoň 10.000 jüanů (33.000 Kč).

"Byla to vcelku dobrá myšlenka, místním se to velmi líbilo, obzvláště starším lidem," řekl listu Metropolitan Express nejmenovaný pracovník dané banky. Instituce údajně při speciální akci rozdala stovky odměn za vklady. "Peníze jsou stále moje a je za ně dobrý úrok. Za kousek vepřového navíc jsem ráda," uvedla klientka, která bance svěřila přibližně dvojnásobek částky nutné pro vstup do loterie.

S podobnými akcemi podle SCMP přišly také regionální komerční banky v provinciích Che-pej či Kuej-čou. Jedna z nich za vklady rozdávala kupony na drobné množství vepřového masa.

Tato surovina se v Číně stala nedostatkovým zbožím po rozšíření prasečí chřipky. SCMP uvádí, že nákaza podle dostupných informací v nejlidnatější zemi světa zabila přes 100 milionů prasat, přičemž populace těchto zvířat je nyní zhruba o 40 procent menší, než byla před rokem. Cena vepřového byla na podzim oproti loňskému roku více než dvojnásobná.

Podle expertů letos celá jihovýchodní Asie čelila nejhorší epidemii afrického moru prasat v historii. Čínská vláda už několikrát ve snaze stabilizovat ceny uvolnila masivní porce masa ze svých centrálních rezerv. Necelý týden před Vánoci takto zpřístupnila 40.000 tun mraženého vepřového. Tlak na jeho cenu ale nejspíše v nejbližších týdnech nepovolí, protože kolem Nového roku bývá spotřeba této potraviny kvůli sérii svátků nejvyšší.

(čtk)