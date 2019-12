Ilustrační FOTO - Haló noviny

Na Dakar se těším jako děti na večerníček, přiznal Kolomý

Martin Kolomý patří mezi nejzkušenější české jezdce startující na Rallye Dakar, nadcházející ročník slavného závodu však pro něj bude specifický. Kolomý doposud startoval v kategorii kamionů, tentokrát se však představí s automobilem Ford. Šestatřicetiletý závodník usedne do druhého vozu týmu Martina Prokopa a bude tak krýt záda české jedničce.

"Bylo to hodně hektické, protože jsem dlouho nevěděl, s čím pojedu. Měl jsem několik nabídek, zkoušel jsem i buggynu, ale tu jsem zamítl, když jsem zjistil, že je tam 130 rychlostní omezení. Pak mi ale Martin nabídl účast na testu a připadal jsme si jako v jiném světě," řekl Kolomý.

"Na začátku mi přišlo, že neumím jezdit a půjdu vrátit licenci. Když jsem jel podruhé potřetí, tak jsem viděl, že mi to jde. Sžil jsem se s tím. Teď už se na těším na Dakar jako děti na večerníček," pousmál se.

Kolomý si ale musí dávat pozor, že nesedí v osmitunovém kamionu, ale v malém autě. "Člověk musí být více koncentrovaný, neodpustí to chyby. Byl jsem zvyklý, že si třeba zkrátím cestu, protože z kamionu více vidím dolů. S autem se musí jet hodně čistá stopa. Je rychlejší, lépe to brzdí. Je to jiný svět, proto v tom jezdí velcí kluci. Asi nic lepšího není," řekl rodák z Bruntálu.

Vítěz dvou dakarských etap byl v minulých letech členem týmu Buggyra Racing, s kterým se nerozešel úplně v dobrém. I proto musel dlouho čekat, než vyřešil svou budoucnost. Až do konce října měl totiž s týmem smlouvu.

"Takže jsem nemohl odjet žádný závod a nemohl jsem ani testovat. Dakar je ale dlouhý a první dvě etapy budou na test stačit, pak s tím budeme bojovat," pousmál se Kolomý, který si pro Dakar 2020 nestanovil konkrétní cíle. "Chci si to užít, zajezdit si. Teď nedokážu říct, jak s tím autem pojedu," řekl.

Kolomý by teoreticky měl na Dakaru krýt záda Prokopovi a v případě nutnosti mu pomoct. "Myslím si, že ho ani nedojedu. Pro mě je to nultý ročník a budu rád, když pofičím. A když nebudu mít technické problémy, tak si zajedeme pěkné výsledky. Samozřejmě, že jsme domluveni, že když Martin nabourá nebo bude mít problémy, tak zastavím. Zastavil bych ale i tak," uvedl.

Příští ročník legendární rallye se pojede premiérově v Saúdské Arábii, Kolomý však změnu neřeší. "Do poslední chvíle jsem se rozhodoval, zda jet nebo ne. Informace o trati jsem tak nezjišťoval. Myslím si ale, že bude hodně pěkná. Rychlá. Bude hodně písku, pisty, s tím nemám problém," dodal Kolomý.

