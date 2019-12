Nové průkazy pro postižené

Úřad práce chystá zakázku na výrobu 400 000 průkazů pro lidi se zdravotním postižením.

Za průkazky, které držitelům zaručují řadu výhod a benefitů, chce vydat 70 milionů korun. Výrobu by měla zajistit Státní tiskárna cenin. Vyplývá to z materiálu s informací o připravované zakázce, který by měla na svém prvním zasedání v příštím roce projednat vláda.

Úřad na výrobu průkazek nevyhlásí běžnou soutěž, ale využije výjimku ze zákona o zakázkách. Průkazy mají totiž ochranné prvky proti padělání a kvůli jejich utajení není možné zveřejnit zadávací podmínky. Specifikace je uložena v Národním bezpečnostním úřadu.

Smlouvu by měla získat Státní tiskárna cenin. Výrobu průkazek zajišťuje čtyři roky. Od dubna 2015 do konce září náklady na produkci průkazů činily zhruba sto milionů korun. Loni úřad práce vydal 52 000 průkazek. Podle podkladů pro vládu se smlouva měla uzavřít do konce letošního roku, aby nedošlo k ohrožení potřeby.

Držitelé průkazů TP mají místo k sezení v hromadné dopravě a nemusejí čekat na úřadech ve frontě. Lidé s průkazkou ZTP by k tomu měli mít městskou dopravu zdarma, na vlaky a autobusy slevu 75 procent. K průkazu ZTP/P pak patří ještě bezplatná přeprava průvodce či vodicího psa, neslyšící mohou mít bezplatného tlumočení na úřadech či u lékaře. Držitelé průkazů nemusí také vždy dodržovat zákaz zastavení či stání, mohou parkovat na vyhrazených parkovištích, nemusí v určitých případech platit dálniční známku, televizní a rozhlasové poplatky či paušály za telefon.

Lidé s průkazem mají také přednost při projednávání záležitostí. Mohou dostat slevu na vstupenky do divadla, kina, na koncerty či jiné kulturní a sportovní akce. Benefity poskytují i někteří dodavatelé a firmy.

