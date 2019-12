Ilustrační FOTO - Haló noviny

Za více funkcí méně peněz

Mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy parlamentu nebo vlády, se od příštího roku sníží na dvě pětiny. Způsobí to změna zákona, která začne platit od 1. ledna. Má bránit kumulaci odměn z placených funkcí.

Kritici tohoto opatření, s nímž přišli poslanci ANO a Piráti, při jeho projednávání mluvili o populismu. Podporovatelé naopak uváděli, že lidé, kteří vykonávají více funkcí, by neměli brát odměnu dvakrát. Nižší odměny by podle nich také mohly snížit motivaci ke hromadění funkcí. Poslankyně a dosavadní karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) za předkladatele při rozpravě ve Sněmovně uvedla, že komunální politici by měli být dobře odměňováni, ale ti, kteří vykonávají více funkcí, by neměli být placeni dvakrát. Podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka nemá jeden politik pobírat dva platy.

Sněmovna musela o předloze hlasovat dvakrát, neboť Senát ji zamítl. Dolní komora senátorské veto přehlasovala.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39 000 korun do 111 300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117 200 a 128 900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní měsíční plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad představoval v roce 2019 82 400 korun, v roce 2020 se zvýší na 90 800 korun hrubého.

(ku)