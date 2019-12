Čas klidu a rozjímání

Končí pomalu rok 2019. Jsme o rok starší a máme za sebou i kus práce, kterou lze letos hodnotit v mnoha segmentech jako úspěšnou a prospěšnou. Jak jsme trávili náš osobní život, jistě také bilancujeme ve své mysli.

K životu patří radosti i strasti. Někdy dění kolem nás dokážeme ovlivnit pozitivním přístupem, jindy se na nás sypou hromy a blesky a my doufáme, že nečas pomine a vše se v dobré obrátí. Lidská mysl má vždy tendenci doufat a to je dobře. Pesimismus a rezignace by v životě neměly mít prostor. Stagnace a odevzdanost jsou to, co v příštím roce 2020 rozhodně nechci. Každý máme jistě mnoho představ, kam naše dny budou směřovat. Věřme, že to bude čas, který bude naplněním pracovních cílů soukromých přání.

Tak tedy, hodně zdraví vám všem, kteří tu čekáte na budoucí rok s nadějí a očekáváním. Bude-li dobrý, záleží na každém z nás.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny