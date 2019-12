O zakrývání

Zakrývání tváří prý v Hradci Králové bylo zakázáno. Když jsem se to dozvěděl, »polila mě hrůza«. Jak odpudivé! Jak nedemokratické! Přitom je známo, že Nejvyšší soud přece povolil jakési muslimce chodit do školy v hidžábu. A to šlo »jen« o »zdravotní školu«, co vychovává ošetřovatelky. Ti soudci dobře pochopili, že hidžáb by se měl ve zdravotnictví nosit povinně, protože zabraňuje, aby vlasy padaly do ran, které zdravotní sestra obvazuje.

I v Hradci Králové, pokud takové rozhodnutí zdejší radní vůbec přijali a nejde o pomluvu, by měli vědět, že i zakrývání je prospěšné. Jestli si totiž dotyčný zakryje tvář, znamená to, že nechce nakazit nebo být nakažen třeba malárií, leprou nebo obyčejnou rýmou. I ta může ubíjet, tak proč se nechránit?

Ti, kteří si dnes v Hradci Králové a jinde zakrývali anebo zakrývají obličeje, to jistě mysleli a myslí dobře. Jako ta muslimka ve zdravotnické škole. Oni se přece starají především o nás. Aby nás nenakazili nebo neznepokojovali. A že občas, ti třeba z Hradce Králové, si zakrývali tvář, když... nespojuji každého takového s přepadením zlatnictví nebo benzinové pumpy..., šli ulicemi města, anonymní jako je nepodepsaný list podstrčený pod dveřmi a třeba nastavili nohu nějakému pomalému chodci o berlích, který překážel v pohybu jejich »prkna«. A to, že někdy vykřikovali na náměstí, bylo třeba tolerovat, protože hlasivky je třeba cvičit.

Soudci Nejvyššího soudu, kteří se postavili za muslimku, pochopili, že tak vzhledem k neduhům a nemocem chrání nás ostatní. Ostatně, lidským právem přece je přece svobodně se oblékat, zakrývat hlavu čepicí, nosit barevnou košili, sluneční brýle či bílé rukavičky. Proč tedy zakazovat zakrytí obličeje, a tak narušovat »lidské právo« těch, kteří si je chtějí zakrývat?

Jen mě napadá, proč také muslimští muži nezakrývají svou tvář a proč často zakrytou muslimku vidím jít pár metrů za svým pánem, pardon, manželem? A proč ti zakrytí z Hradce Králové, tedy dříve, nyní už zde to je zřejmě zakázáno, se bojí ukazovat svou tvář? Bojí se o ni? Bojí se řemene otců či válečku manželek, když výjimečně udělají něco nepřístojného? Bojí se slávy a veřejného uznání, třeba za to, že koupili lehké drogy od překupníka? Těžko odpovědět. Divím se jen, že Nejvyšší soud také v tomto případě nezrušil rozhodnutí městského úřadu. Vždyť by se na to úplně hodilo zdůvodnění, které použil v případě muslimky. Jde přece také o narušení lidských práv, toho odkazu prezidenta Havla, bez něhož jsme ke své škodě v těchto dnech už osm let.

P. S.: A pokud v Hradci Králové zmíněnou vyhlášku zrušili anebo vůbec neuvedli do praxe, pak se jim omlouvám a jistě se najde jiné místo, které ocení mou obhajobu těch, co si zakrývají obličeje.

Jaroslav KOJZAR