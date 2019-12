Hysterie poslední doby: Vlasovci

Přátelé, pokud chce někdo dnes hodnotit úlohu Vlasovovy ROA, tak ať to hlavně nevytrhává z historického kontextu, jak to dnes dělají téměř všichni. Ti, kteří skutečně chtějí znát pravdu, se musejí vrátit v čase nejméně do června 1941 a napadení SSSR Německem. To je základ! Musí znát okolnosti zajetí armády generála Vlasova německou armádou a jejich útrapy v zajetí, kde docházelo stejně jako u jiných zajatých sovětských vojáků k jejich faktické postupné likvidaci. Pokud by generál Vlasov tehdy nesouhlasil s německým návrhem na vznik ROA, konce války by se asi nikdo z nich nedožil.

To je to »A«.

Genocidní činnost Vlasovovy ROA v součinnosti s ozbrojenými složkami Německa následně zejména v pobaltských zemích SSSR, Ukrajině a v Polsku musíme ve vztahu k tamnímu obyvatelstvu skutečně označit za genocidu a teror obou těchto složek je již dnes velmi podrobně zpracován, fotograficky a svědectvím zdokumentován.

To je to »B«.

Činnost ROA v českých zemích, zejména v čase vypuknutí Pražského povstání 5. 5. 1945 byla již čistě vedena jako pokus o jejich záchranu před zajetím Rudou armádou únikem do amerického zajetí. Po obdržení zprávy, že se Rudá armáda vydala z Berlína na pomoc Praze, se pak Vlasovova ROA mezi 6. až 7. 5. 1945 z Prahy kvapně stahovala směrem na Rokycany k Američanům. Až na několik málo zůstavších tak vlasovci ponechali povstalé v Praze svému osudu a vystavené zbraním Schörnerovy milionové německé armády Střed a zbraním SS. Vojenská pomoc Američanů Praze v době povstání nebyla vůbec reálná, neboť americká armáda nacházející se u Rokycan mohla vyslat ku Praze maximálně 50 000 vojáků a proti milionové po zuby ozbrojené Schörnerově armádě, stojící mezi nimi a Prahou, by neměli žádnou šanci. Životu nebezpečná osvobozovací a dočišťovací špinavá práce tak padla na z bojů o Berlín unavené vojáky Rudé armády a vyčerpané pražské povstalce.

To je to »C«.

A proč vlasovci spěchali do amerického zajetí? Vláda SSSR vydala totiž nařízení o prověření způsobu zajetí a chování zajatých příslušníků sovětských vojsk. Toto nařízení se vztahovalo na osvobozené sovětské válečné zajatce, sovětské členy partyzánských skupin z řad uprchlých zajatců. Důkladně se prověřovalo, za jakých okolností se voják tehdy vzdal, zda bojoval statečně do poslední možné chvíle, jak se choval v zajetí, zda se po zdařilém útěku ze zajetí nebo transportu připojil k partyzánskému boji proti okupantům. Bylo mnoho těch, kteří těmito síty neprošli a byli odesláni na Sibiř. Prokazatelní největší zrádci a kolaboranti byli odsouzeni vojenským soudem k trestům smrti zastřelením. To je případ i příslušníků ROA. Vlasova vydaly USA do SSSR. Mnozí vlasovci, kteří byli v americkém zajetí, však v klidu a někdy i v bohatství dožili na Západě.

To je to »D«.

Josef BOHATEC