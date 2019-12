Práva a spravedlnost zvířatům

Mnoho milovníků a ochránců zvířat bylo zklamáno rozhodnutím Poslanecké sněmovny, která nezvýšila trestní sazby za týrání zvířat. Zvýšila ale tresty za množírny.

Upřímně práva zvířat se mě hluboce dotýkají, sama mám několik (desítek) nechtěných zachráněných chlupáčů a stále se hrnou další. Přesto si nemyslím, že je úplně nutné zvedat počty roků, kterým by se trestání zvířat stíhalo.

Myslím, že pověstný pes je zakopaný jinde. Dnes je nejvyšším trestem za týrání zvířat až pět let za mřížemi. Respektive za veřejné nebo surové týrání jednoho zvířete až dva roky, za smrt zvířete až tři roky a za týrání více zvířat najednou až pět let. Jenže to jsou nejvyšší tresty. Kolik jich dosud padlo? Zákoník umožňuje potrestat surovce i jen zákazem činnosti, či propadnutím věci. A to skutečně není dostatečně odstrašující trest.

A tak podle mého, jako se snažíme napravit a dávat odstrašující tresty zlodějům, kapsářům a podvodníkům, kteří za mřížemi končí mnohokrát opakovaně, mělo by i opakované provinění či týrání pro zisk být vždy trestáno nejvyšším možným trestem. Jedině tak, kdyby tyrani skutečně přišli o svoji svobodu na mnoho let, by mohly tresty být efektivní.

A ruku v ruce s tím jde i větší a pádnější kontrola. Samozřejmě mnoho chovatelů, statků a množíren funguje na černo, bez sebemenší evidence či dohledatelnosti. Tady už pak záleží na všímavosti veřejnosti a možnosti kontrol bez ohlášení, protože jen ty dokážou odhalit skutečnou podstatu problému.

To mi připomíná jeden moc hezký citát. Měřítkem naší lidskosti je, jak zacházíme se zvířaty. Zvířata se rychle stávají posledními skutečnými oběťmi. Jedinými otroky a jedinou kořistí. Podle zvířat definujeme člověka. Bez zvířat by nebylo lidstva ani lidskosti. Bez zvířat bude lidstvo, ale ne lidství.

Ne nadarmo se říká, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi. Já ale doufám, že takových lidí je minimum. Naopak snad je dost těch, kteří mají ještě v srdci lidskost. A projevit takovou lidskost může každý už v následujících dnech. Třeba tím, že omezí, nebo vynechá hlučné ohňostroje. I přílišné bouchání v blízkosti obydlí, statků či přírodních lokalit je děšením a prakticky i nechtěným týráním zvířat, kdy některá za naši kratochvíli i zaplatí životem. Zvláště ta malá divoká, která jsou vyhnána hlukem z doupat a hnízd, aby pak vyděšením, zimou a vyčerpáním zahynula.

Zvířata nepotřebují větší práva, než máme my. Potřebují jen ohleduplnost, klid a bezpečí. A lidskost, která nedovolí nikomu z nás vymýšlet takové zhovadilosti, jako jsou množírny. A v případě selhání jednotlivců exemplární tresty. Týraným zvířatům nedlužíme smilování, ale spravedlnost. Vždyť stojí za celou naší civilizací. A pokud naše civilizace stojí i na naší inteligenci, měli bychom ji konečně plně používat.

Helena KOČOVÁ